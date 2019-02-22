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Единороссы лишили должностей нижегородского депутата-хама

Фото: vk.com/duma
Член политсовета "Единой России" в городе Дзержинск Нижегородской области Игорь Крашенинников лишается всех руководящих должностей за хамское поведение. Такое решение принял президиум Нижегородского политсовета партии.  
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Президиум исключил Крашенинникова из местного политсовета "ЕР" и принял решение о сложении им полномочий заместителя председателя городской Думы Дзержинска. Об этом заявил секретарь Нижегородского регионального отделения партии Денис Москвин.

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Он отметил, что партийцы выслушали позицию самого Крашенинникова, который принес извинения за свое поведение. Члены президиума сошлись во мнении, что хамство парламентария недопустимо и наносит ущерб репутации "ЕР".

Крашенинников признал свое поведение неприемлемым. Решение партии он назвал справедливым и заслуженным.

По словам Москвина, Крашенинников был избран депутатом по одномандатному избирательному округу. "Мы будем пристально следить за его деятельностью в будущем", – резюмировал секретарь Нижегородского регионального отделения партии.

Денис Москвин. Фото: ER.RU

Напомним, видеозапись конфликта после дорожно-транспортно происшествия во дворе жилого дома с участием Крашенинникова вызвала большой общественный резонанс.

Ранее комиссия "Единой России" по этике приняла решение об исключении из рядов партии руководителя фракции "ЕР" в Астраханской городской думе Владимира Сухарева. В нетрезвом виде он пришел в ресторан, где вызывающе реагировал на замечания службы безопасности заведения.

Автор: Иван Поляков22 февраля 2019, 14:20

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