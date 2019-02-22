Единороссы лишили должностей нижегородского депутата-хама

Член политсовета "Единой России" в городе Дзержинск Нижегородской области Игорь Крашенинников лишается всех руководящих должностей за хамское поведение. Такое решение принял президиум Нижегородского политсовета партии.



Президиум исключил Крашенинникова из местного политсовета "ЕР" и принял решение о сложении им полномочий заместителя председателя городской Думы Дзержинска. Об этом заявил секретарь Нижегородского регионального отделения партии Денис Москвин.



Он отметил, что партийцы выслушали позицию самого Крашенинникова, который принес извинения за свое поведение. Члены президиума сошлись во мнении, что хамство парламентария недопустимо и наносит ущерб репутации "ЕР".

Крашенинников признал свое поведение неприемлемым. Решение партии он назвал справедливым и заслуженным.

По словам Москвина, Крашенинников был избран депутатом по одномандатному избирательному округу. "Мы будем пристально следить за его деятельностью в будущем", – резюмировал секретарь Нижегородского регионального отделения партии.

Напомним, видеозапись конфликта после дорожно-транспортно происшествия во дворе жилого дома с участием Крашенинникова вызвала большой общественный резонанс.

Ранее комиссия "Единой России" по этике приняла решение об исключении из рядов партии руководителя фракции "ЕР" в Астраханской городской думе Владимира Сухарева. В нетрезвом виде он пришел в ресторан, где вызывающе реагировал на замечания службы безопасности заведения.