"Нужно срочно демонтировать": названа глобальная угроза Крымского моста

Крымский мост, если верить научному сотруднику Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Юрию Медовару, угрожает не только психической стабильности особо чувствительных украинских патриотов, но и акватории Азовского моря. Чтобы избежать экологических проблем, уверен он, сооружение необходимо демонтировать.

С того момента, как на Украине сменилась власть, а новый президент страны Петр Порошенко практически по любому поводу начал объявлять "последнее прощай Российской империи и Советскому Союзу", интерес украинцев к новостям из России, кажется, только возрос. Одной из любимых тем для обсуждения стал Крымский мост.

Читатель украинских СМИ быстро забыли уверенные слова экспертов о том, что автомобильную и железнодорожную переправу через Керченский пролив построить якобы "невозможно". Теперь самоназванные специалисты с не менее уверенным видом вещают о многочисленных проблемах Крымского моста.

Так, научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Юрий Медовар регулярно солирует в украинских изданиях, раз за разом находя все более жуткие и неисправимые опасности, связанные с соединяющей Крым с материковой частью России дорогой. На этот раз он решил развлечь публику историей о возможном обмелении Азовского моря из-за Крымского моста.

"Написал мне инженер из Керчи, который выразил опасение о том, что Керченский пролив станет болотом. А к этому все и идет за счет того, что на фарватере уменьшаются глубины за счет наносов, уже официально глубина уменьшилась на полтора метра", – цитирует издание "Обозреватель" ученого.

"Если там произойдет заболачивание территории, это приведет к колоссальному нарушению водообмена между морями. Азовское море и так уже терпит серьезный ущерб, там гибнет фауна, потому что уменьшилось течение пролива и уменьшился водообмен. Поэтому, в перспективе Азовское море может настигнуть судьба Аральского моря, от которого ничего не осталось", – заявил инженер.

Он также нашел решение всех проблем, которое не только исправит ситуацию, но и понравится тем украинцам, которым само существование Крымского моста мешает спокойно спать по ночам. "Нужно срочно демонтировать этот мост и освободить пролив, потому что Азовское море совсем внутреннее, у него единственная связь с миром – это Черное море", – подчеркнул Юрий Медовар.

Отметим, к сообщениям о связанных с Крымским мостом проблемах, которые появляются в украинских СМИ, следует относиться очень осторожно. Дело в том, что ранее эти же издания публиковали статьи о том, что само создание подобного сооружения невозможно. Теперь же они не гнушаются рассказывать о "проседании", "закрытии" и других бедах переправы, основываясь на откровенно выдуманной информации.