Опубликовано шокирующее видео проседания на подъезде к Крымскому мосту
О произошедшем свидетельствует видеозапись, сделанная
проезжавшим по трассе водителем. На кадрах заметно, что дорожное полотно
просело, как результат – опасность для движения автомобилей у Крымского моста,
сообщает украинское издание "Обозреватель".
ЧП произошло на трассе "Таврида", в 50 километрах от переправы через Керченский пролив. "Со слов водителя, на новом дорожном полотне в некоторых местах появились выщербины и мелкие проседания", - передает интернет-газета, которая периодически публикует сомнительную информацию про Крымский мост.
Сообщается, что на некоторых участках машина идет нормально, а на других раскачивается. "Также во многих местах уже стерлась разметка", – утверждает издание со ссылкой на некие местные СМИ.
Писать гадости про Крымский мост – любимое занятие украинских СМИ. Ранее в прессе была опубликована статья замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуфа Куркчи, в которой чиновник стращал читателей своего опуса проблемами, которые якобы создает переправа.
Крымский мост нарушает экосистему Керченского пролива и создает препятствия для движения воды из Азовского в Черного моря, утверждает замминистра. По его словам, это приводит к заиливанию дна в районе переправы и создает препятствия для судоходства.
А пока завистливые украинцы захлебываются желчью, Крымский мост продолжается строиться. В скором времени на переправе откроется железная дорога. Поезда соединят полуостров с Ростовом-на-Дону, Москвой, Екатеринбургом и другими городами.
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