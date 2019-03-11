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Регионы

"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян

Крымский мост будоражит воображение беспокойных украинцев. Фото: most.life
На днях украинские и российские СМИ распространили новость о запрете пользоваться Крымским мостом и, следовательно, закрытии переправы. Россияне крайне эмоционально отреагировали на сообщение.   
прочитано 4621 раз

Участки у Крымского моста будут отданы украинцам, а другая часть продана американцам, заявил в эфире телеканала ObozTV участник боевых действий в Донбассе Евгений Яранцев. "Мы запретим пользоваться мостом, который неясно почему построен без ведома хозяина этой земли", – добавил он.  

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 Крымский мост

Крымский мост

Военный ссылается на украинские законы, согласно которым Крым по-прежнему принадлежит Незалежной. Он потребовал два гектара земли у Крымского моста, у той точки, где переправа входит на полуостров. 

Россияне от очередной безумной идеи украинцев остались не в восторге. "Неуважаемые небратья, отвалите уже от Крымского моста, продолжайте дальше копаться в своем навозе, иуды и предатели!" – эмоционально отреагировал на фантазии Яранцева блогер Константин Симонов. Другие пошутили, что Крым Украина получит только тогда, когда сама станет частью России. 

Взрыв негодования у пользователей Сети ранее вызвали сообщения блогера КРЫМский бандеровец. На своей странице в Twitter он написал о якобы недовольстве жителей Керчи, которые требуют закрыть Крымский мост из-за большого количества приезжих из других регионов. Россияне с "большой земли" в ответ заметили, что никогда не сталкивались с негативным отношением крымчан, а сообщения украинского блогера – фейк.  

Крымский мост был открыт в мае прошлого года. Фото:most.life

Удивляться подобным сообщениям не стоит, ведь в Незалежной полно горячих голов, чуть ли не ежедневно призывающих к активным действиям против Крымского моста. Одни предлагают взорвать переправу, другие хотят атаковать трассу с помощью артиллерии, третьи – авиацией.  

Украины продолжают выдумывать нелепицы про Крымский мост. Фото:most.life

Автор: Федор Лопырев11 марта 2019, 06:25
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Как Путин открыл Крымский мост

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