"ЕР" передала в прокуратуру жалобы на двойную оплату за вывоз мусора

"Единая Россия" выявила 30 регионов с двойными платежами за вывоз мусора. Информация о нарушениях передана в прокуратуру.

Эксперты партийного проекта "Чистая страна" выявили незаконное взимание двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов в трех десятках республик и областей. Только за одну неделю от граждан поступило около 150 жалоб, сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Лидером по числу жалоб на прошлой неделе стала Башкирия, жалобы также поступали от жителей Волгоградской области, которая уже фигурировала в числе регионов с двойной оплатой. Есть случаи нарушений в Пензенской и Кировской областях.

В феврале партия провела большую работу и выявила 20 регионов, в которых людям выставлялись двойные платежи за вывоз отходов. По словам Бурматова, люди жаловались на то, что получают квитанции за услуги ЖКХ и от регионального оператора, и от управляющей компании. Были примеры, когда плата за вывоз мусора при выделении ее в отдельную услугу вырастала в разы. Информацию о всех таких нарушениях "Единая Россия" передала в Генеральную прокуратуру.





Проект "Чистая страна" объединяет усилия партии органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для решения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание уделяется реформе ТКО и внедрению раздельного сбора отходов. Координирует проект депутат Госдумы Владимир Бурматов.