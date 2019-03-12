Володин осудил бестактные заявления о малоимущих пенсионерах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с критикой в адрес члена одного из региональных законодательных собраний, позволившего себе некорректные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров. По словам председателя нижней палаты, такое поведение недопустимо.



О произошедшем спикер упомянул в ходе обсуждения законопроекта о доплатах к пенсиям. "Мы стали свидетелями, когда один из депутатов регионального законодательного собрания высказался очень, мягко говоря, некорректно в отношении тех, кто сейчас попадает под действие закона", – отметил Володин.



По словам спикера, депутат, допустивший некорректные высказывания, посчитал себя "более эффективным человеком", примером другим. Володин подчеркнул, что речь идет о людях – инвалидах с детства, тех, кто ухаживал за детьми, поэтому не наработал стаж, кто работал там, где была маленькая зарплата.

"Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах", – обратился спикер к коллегам-парламентариям.

Говоря о президентском законопроекте об индексации пенсий сверх прожиточного минимума, председатель нижней палаты напомнил, что в послании Федеральному собранию глава государства призвал устранить несправедливость в отношении пенсионеров.

Володин напомнил, что тем, чей доход стал выше прожиточного минимума после индексации пенсии, снизили доплату к ней или вовсе перестали ее выплачивать. Такого быть не должно, подчеркнул спикер.

Напомним, ранее на заседании Волгоградской областной думы, где обсуждался проект закона об индексации пенсий сверх прожиточного минимума, депутат Гасан Набиев заявил, что минимальную пенсию получают "лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью". Позже парламентарий извинился за свои слова, назвав их "неточным высказыванием".