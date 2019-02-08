Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост

Паромная переправа через Керченский пролив возобновила свою работу. Это дало повод злопыхателям с Украины в очередной раз заявить о скором крахе Крымского моста. Подключились и некоторые представители ученого сообщества: по их мнению, под трассой начались оползневые процессы, которые могут привести к катастрофе сооружения.



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