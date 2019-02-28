"ЕР" предложила увеличить выплаты по программе "Земский доктор"

Сумму выплат врачам по программе "Земский доктор" необходимо не только освободить от налога на доходы физлиц, но и увеличить. Об этом заявил депутат Госдумы, руководитель направления партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Николай Герасименко.



прочитано 103 раза