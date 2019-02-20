"ЕР" выполнит поручение Путина по устранению очередей в ясли

Задачи, поставленные сегодня президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, являются приоритетными для партпроекта "Единой России" "Новая школа". Партийцы взяли на контроль работу по устранению очередей в ясли до 2021 года, заявила член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.



Она напомнила, что еще при реализации масштабного проекта "Детские сады - детям" в "ЕР" был создан эффективный механизм контроля за строительством дошкольных учреждений. Тогда было построено более пяти тысяч детских садов для ребят в возрасте до семи лет.

Всего появилось 1,15 миллиона мест в дошкольных учреждениях, на эти цели было выделено 130 миллиардов рублей, сообщила Аршинова, которая является координатором партпроекта "Новая школа".

"В прошлом году такую же работу мы проводили в рамках реализации проекта по созданию дошкольных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет", – отметила парламентарий.

По ее словам, координаторы в регионах следят за своевременным заключением межведомственных соглашений и поступлением федеральных субсидий, а также за качеством и сроками строительных работ. "Единая Россия" обеспечит успешное выполнение поставленной президентом задачи, подчеркнула Аршинова.





Оглашение послания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российского лидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики. Такой формат выступления президента предусмотрен 84-й статьей Конституции, пунктом "е". Сегодняшнее послание – 25-е в новейшей истории России и 15-е для Владимира Путина.

На церемонии присутствовали члены верхней и нижней палат парламента – Совета Федерации и Государственной думы, представители правительства, главы Конституционного и Верховного судов, руководители Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественной палаты, представители основных российских религиозных конфессий, главы регионов, городов федерального значения.



В этом году главной темой послания президента стала социально-экономическая повестка. Помимо прочего, президент предложил ряд мер по поддержке семей. Глава государства озвучил инициативы по увеличению выплат для семей с детьми, снижению налоговой нагрузки для многодетных семей, помощи в выплате ипотечных кредитов.



Коснулся президент и темы доступности дошкольного образования. Он отметил, что в этом году в яслях появятся 90 тысяч мест, а в ближайшие три года будет создано еще 270 тысяч. На эти цели из федерального и региональных бюджетов выделяются 147 миллиардов рублей. Это позволит добиться 100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году.

