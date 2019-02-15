"Единая Россия" помогла получить землю семьям Алтая
По словам Окуневой, единороссы рекомендовали регионам разработать "дорожную карту" по выделению участков, чтобы гарантировать сроки и обязательства перед семьями. Земля им жизненно необходима, отметила депутат.
"Поэтому нужно решить этот вопрос оперативно и качественно, наши активисты и я лично будем следить за реализацией обозначенных целей", – подчеркнула парламентарий.
"Дорожная карта" рассчитана на 2019-2020 годы. Окунева отметила, что планом предусмотрено выделение юридически свободных, неиспользуемых участков, включение их в границы населенных пунктов, обеспечение инженерной инфраструктурой и обновление списков многодетных семей.
Говоря о нецелевом использовании земель, парламентарий рассказала, что прорабатывается вопрос досрочного прекращения права аренды на эти участки. "Этот вопрос взят на личный контроль главой Республики Алтай", - подчеркнула законодатель, которая до этого обращалась к руководителю региона с соответствующей просьбой.
Напомним, ранее многодетная мать из Горно-Алтайска рассказала президенту Владимиру Путина о нецелевом использовании земель в регионе. По ее словам, участки общей площадью 90 гектаров были переданы частным компаниям на безвозмездной основе, тогда как 2,5 тысячи многодетных семей стоят в очереди на получение земли.
В соответствии с планом мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, в субъектах Федерации должны появиться "дорожные планы" по предоставлению многодетным семьям земельных участков. Вопрос прорабатывался совместно Минтруда, экспертами "Крепкой семьи" и депутатами Госдумы.
Партийный проект "ЕР" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. При его реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей и семей с детьми. Партийцы контролируют и сокращение масштабов сиротства в стране.
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