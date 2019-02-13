Турчак: Чиновники и депутаты должны отвечать за свои слова

Комиссия по этике "Единой России" должна принимать справедливые решения в отношении тех чиновников и народных избранников, кто позволил себе аморальное поведение, заявил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак в интервью "Известиям". По его словам, человек во власти несет повышенную ответственность за свои слова.



Бездумно сказанное слово воспринимается людьми как оскорбление, это бьет по репутации власти в целом, сказал единоросс. Турчак вспомнил о недавней истории с депутатом городской думы Астрахани, который в нетрезвом виде пришел в ресторан и начал вести себя неподобающе.

"Не может человек, облеченный властью от народа, так себя вести", – подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".

Теперь такими вопросами занимается комиссия по этике, которая в том числе рассматривает вопросы исключения таких членов из партии. Турчак выразил надежду, что комиссия во главе с Валентиной Терешковой будет принимать справедливые решения.

Говоря об изменениях в рядах "ЕР", секретарь генсовета напомнил о назначении Ольги Баталиной на должность своего первого заместителя. По его словам, эта позиция нужна для улучшения координации работы по закрепленным за ней направлениям. "Это законотворчество, кураторство работы совета руководителей фракций, связь между фракцией "Единой России" в Госдуме и партией", – пояснил Турчак.





Что касается ротации в регионах, то она связана с омоложением партийного руководства на местах, продвижением людей, победивших в избирательных кампаниях, отметил секретарь генсовета "ЕР". В пример он привел партийное отделение в Севастополе, которое возглавил Дмитрий Саблин.

По его словам, особое внимание партийцы уделяют тем регионам, где они оказались в оппозиции после выборов в сентябре прошлого года. Так, перестраивается работа отделения "ЕР" в Хакасии, Иркутской и Владимирской областях, Хабаровском крае. "Везде мы выстраиваем коалиции, самое главное – умение договариваться, чтобы решать проблемы людей и при этом не создавать никаких искусственных конфликтов в регионах", – уверен секретарь партийного генсовета.

Рассказал Турчак и о своей активности в социальных сетях. По его словам, он подписан на новостные и политические ресурсы. "Много неполитических – Discovery, например. У меня уже много лет есть аккаунт в Instagram, я его веду сам", – отметил единоросс.





Одним из самых ярких событий партийной жизни стал конкурс "Политический лидер". В этом году 150 человек пройдут обучение в Москве. После этого единороссы запустят конкурс "Партийный организатор" для сотрудников исполкомов, "Политический лидер", участниками которого станут политтехнологи, а затем четвертый – для повышения квалификации работников партаппарата.

"Также в этом году в 36 субъектах начинающие политики смогут обучиться по кадровому проекту "ПолитСтартап", где с ними будут заниматься наставники из числа опытных депутатов, политтехнологи, их будут учить ораторскому искусству, навыкам презентации, технологиям избирательных кампаний", – сказал Турчак.

Напомним, накануне комиссия "Единой России" по этике рассмотрела два дела о нарушении этических норм. Одно из них касается депутата Астраханской думы Владимира Сухарева, другое – члена заксобрания Екатеринбурга Елены Дерягиной.

Комиссия рекомендовала исключить Сухарева из партии и лишить его должности в городской думе. С Дерягиной была проведена разъяснительная работа.