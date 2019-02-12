Единороссы исключают из партии астраханского депутата-дебошира
Комиссия рекомендовала президиуму генсовета "ЕР" исключить Владимира Сухарева из рядов партии. "Также принято решение рекомендовать президиуму регионального политсовета Астраханского отделения "Единой России" рассмотреть вопрос о смещении Сухарева с должности руководителя фракции "Единой России" в Астраханской городской думе", – рассказала глава партийной комиссии по этике Валентина Терешкова.
Кроме того, единороссы рассмотрели обращение руководства общественного фонда "Уральский Родительский Комитет" с просьбой дать оценку высказываниям депутата городской думы Екатеринбурга Елены Дерягиной. Ранее законодатель заявила об отмене бесплатного питания в начальной школе.
Комиссия по этике указала депутату на необходимость руководствоваться решениями партии и ее уставом. Мнение Дерягиной не является позицией Свердловского регионального отделения "Единой России", подчеркнули партийцы. Депутат с мнением комиссии согласилась.
Ответственный секретарь комиссии по этике Евгений Ревенко напомнил, что уральские единороссы в 2014 году выступили с инициативой бесплатно предоставлять питание учащимся начальных классов.
Третий вопрос, рассмотренный комиссией, касался конфликта между членом высшего совета "Единой России" Дмитрием Орловом и руководством Волгоградского отделения партии. Была принята к сведению информация о примирении сторон, инцидент считается исчерпанным. Решение будет доведено в том числе до секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака.
Зампред комиссии по этике, депутат Госдумы Василий Пискарев подчеркнул, что комиссия будет и далее оперативно реагировать на нарушения партийцами этических норм, имеющих серьезное общественное значение.
Напомним, ранее широкую огласку получил факт неподобающего поведения астраханского депутата Владимира Сухарева. В нетрезвом виде он пришел в ресторан, где вызывающе реагировал на замечания службы безопасности заведения, демонстрировал служебное удостоверение и требовал пропустить его в зал.
Анджелина не знала, что они так близки
Стало известно, почему "первой кнопке" на пользу шумиха
Простому народу позволили коснуться Примадонны
Режиссер дал сдачи обманутому мужу телеведущей