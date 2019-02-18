Как идет перезагрузка "Единой России" в Хабаровском крае
Говоря о предвыборных программах кандидатов, Турчак сказал, что они должны включат в себя наказы людей, собранные во время личных встреч. Образ "Единой России", по словам политика, формируется из десятков тысяч решенных маленьких проблем. В сумме они формируют то самое человеческое лицо.
"Хабаровский край находится на старте большой избирательной кампании. Это ключевой момент для формирования благоприятного, понятного политического ландшафта, это возможность создать базу поступательного развития Хабаровского края на ближайшие пять лет", – отметил Турчак и призвал партийцев не избегать ни одной возможности проводить личные встречи, приемы и беседы.
Одна из наших важнейших задач – перезагрузка краевого партийного отделения. Главное, что отличает нас от других политических сил – это умение слушать и слышать людей, работать для людей, использовать для этого все доступные партии средства и ресурсы.
Главной целью Турчак назвал развитие Хабаровского края и контроль за исполнением на его территории национальных проектов. Он также отметил изменения, произошедшие в крае после сентябрьских выборов 2018 года. "Мы учимся работать в оппозиции. Для нас это своего рода вызов – кто способен больше сделать для жителей края, кто способен предложить им более привлекательную повестку и перспективу", – сказал секретарь генсовета "ЕР".
В Хабаровске проходит конференция регионального отделения партии. Андрей Турчак завтра, 19 февраля встретится с главами органов местного самоуправления края и даст старт кадровому проекту "ПолитСтартап". Также запланированы встречи секретаря генсовета с молодежным активом "Единой России".
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