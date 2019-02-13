"ЕР" объявила о втором наборе в проект "ПолитСтартап"

Масштабы проекта расширяются: в текущем году он охватит 36 регионов, рассказала парламентарий на IX съезде "Молодой Гвардии Единой России". "ПолитСтартап" в полной мере становится общероссийским проектом – от Калининграда до Чукотки.

В 27 субъектах Федерации проект пройдет в рамках предвыборных кампаний в региональные и городские заксобрания. А в девяти субъектах – на уровне муниципальных выборов. "Проект будет задействован в 159 избирательных кампаниях по всей стране", – уточнила Аршинова.

Единороссы решили внести изменения в образовательный модуль проекта: его расширили и включили онлайн-обучение на сайте и очное обучение в регионах. Каждый из участников "ПолитСтартапа" получает наставника – представителя "Единой России" и получает помощь от федеральных экспертов.

"Также участники "ПолитСтартапа" пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволяют им повысить свои навыки для работы в политике", – добавила Аршинова.





"ПолитСтартап" – пилотный проект, направленный на кадровое обновление партийных рядов. Принять в нем участие могут молодые люди в возрасте до 35 лет, не имеющие политического опыта, но желающие применить свои знания и умения на практике. По итогам единого дня голосования в сентябре прошлого года каждый шестой кандидат, участвовавший в проекте, стал депутатом.

Молодые люди имеют шанс провести агитационную кампанию, показать свои знания и навыки на дебатах, пообщаться с политиками, лидерами общественного мнения и политтехнологами. В прошлом году "ПолитСтартап" работал в пилотном режиме в 24 регионах, заявку на участие в проекте подали более 1600 человек. В итоге в предварительном голосовании участвовало больше трети молодых кандидатов.