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Общество

Компания Руслана Байсарова строит уникальный виадук в Сербии

Руслан Байсаров руководит реализацией крупнейшего в транспортной отрасли проекта в Европе. Фото: Пресс-служба
Дочерняя компания "УСК Мост" "Строй-Трест", подконтрольная российскому бизнесмену Руслану Байсарову, ведет проект по строительству уникального виадука между Белградом и Будапештом.
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Принадлежащая Руслану Сулимовичу Байсарову дочерняя компания "УСК Мост" "Строй-Трест" продолжает строительство не имеющего аналогов виадука, являющегося частью высокоскоростной магистрали между Белградом и Будапештом.  

Сближая россию и сербию

Россия и Сербия – исторически близкие друг другу страны. Москва и Белград связаны тесными экономическими и культурными отношениями. Еще больше две страны сближает совместный проект по строительству железнодорожного виадука на участке Нови Сад – Стара Пазова. Возведением занимается "Строй-Трест" – дочерняя структура Группы компаний СК Мост. Ее основным владельцем является российский бизнесмен Руслан Байсаров.

Расположенный на берегах Дуная Нови Сад является вторым по численности населения в Сербии: в нем проживают почти 300 тысяч человек. Эксперты называют строящийся виадук одним из крупнейших железнодорожных проектов во всей Европе. Он даст импульс экономическому развитию не только Нови Сада, но и всей северной части Сербии, уверены аналитики.

над дунаем с ветерком

Строительство уникального объекта компания Руслана Байсарова начала в 2017 году. Проект реализуется строго по графику, на объекте ведется каждодневный мониторинг качества работ, текущий ход строительства периодически сверяется с плановыми показателями.

Благодаря виадуку поезда между Нови Садом и Белградом смогут разгоняться до 200 километров в час. Совершить поездку между двумя крупнейшими городами Сербии можно будет всего за 30 минут.

Общая длина строящегося виадука составит порядка трех километров, в его составе будет шесть различных конструкций, разделенных тремя анкерными опорами с расстояниями между ними 600 метров. Некоторые опоры будут возвышаться до 24 метров – это высота семиэтажного здания.

Виадук частично расположен на склоне, поэтому вопросы безопасности во время строительства и эксплуатации являются для компании Байсарова приоритетом. Чтобы надежно защитить мостовой переход от оползней, создаются 20 специальных конструкций. Они гарантируют устойчивость мостового сооружения.

Идет строительство моста в Сербии под руководством Руслана Сулимовича Байсарова. Фото: Пресс-служба

Компания с большим опытом

Строительство виадука – часть работы по реконструкции железнодорожной ветки между Белградом и столицей Венгрии Будапештом. Работы по модернизации магистрали "Строй-Трест" ведет по заказу Российских железных дорог. Структурное подразделение Группы компаний СК Мост имеет большой опыт в реализации сложных проектов, поэтому возведение уникального виадука госкорпорация доверила именно компании Руслана Сулимовича Байсарова.

В активе "Строй-Треста" немало крупных и значимых проектов. К примеру, компания построила Манский, Облученский, Кузнецовский железнодорожные тоннели, железнодорожные мосты через Волгу и Обь и многие другие важные инфраструктурные объекты.

На контроле у президента

В Сербии строящийся компанией Руслана Байсарова виадук очень ждут. Реализация проекта находится на контроле первых лиц, включая президента республики Александра Вучича. В прошлом месяце глава государства вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко посетили объект и ознакомились с ходом работ.

Возводимый виадук Александр Вучич назвал символом развития Сербии, отметив уникальность объекта, причем как по влиянию на экономику, так и по применяемым инженерным решениям. Высокоскоростная железнодорожная дорога Белград – Будапешт преобразит Сербию, уверен глава государства.

В свою очередь российский посол отметил, что виадук по берегам Дуная имеет общеевропейское значение. Завершить строительство объекта планируется в 2021 году.

Компания Руслана Байсарова строит виадук с высотой опор в 24 метра. Фото: Пресс-служба

Передовые технологии на службе человеку

На возведении виадука "Строй-Трест" задействовал самые современные технологии по защите конструкций мостового перехода от оползневых процессов и сооружению объекта. Используемые компанией Байсарова технологии прекрасно зарекомендовали себя при возведении других важных объектов.

Визитной карточкой "Строй-Треста" по праву считается совмещенная автомобильно-железнодорожная дорога в Сочи между курортом "Альпика-Сервис" и Адлером. На дороге, проходящей по большей части вдоль реки Мзымта, было сооружено:

  • 12 тоннелей, общая длина которых составляет около 30 километров
  • 23 моста для автомобилей
  • 22 железнодорожных моста

Магистраль признана экспертами сложнейшим объектом, построенным специально к зимней Олимпиаде в Сочи. Самые современные технологии Группа компаний СК Мост применяла и при строительстве моста на остров Русский во Владивостоке. Грандиозную переправу возвели к саммиту АТЭС в 2012 году.

Другим важным общефедеральным проектом стало развитие Малого кольца Московской железной дороги. Компания Руслана Байсарова провела комплексную реконструкцию Дорогомиловского моста, пересекающего Москву-реку, возвела путепроводы над Хорошевским шоссе, а также две платформы для пассажиров.

Меняя страну к лучшему

Создание новой инфраструктуры и реализация крупных проектов всегда дают импульс развитию экономики, финансов и торговли, позволяют создавать новые рабочие места, сближают целые страны и народы. Эксперты, говоря о деятельности Руслана Байсарова, всегда указывают на общефедеральное и даже международное значение реализуемых им проектов.

Особенно важными для нашей страны являются объекты, возводимые бизнесменом в Сибири и на Дальнем Востоке. Среди них:

  • Второй байкальский тоннель, возводимый в рамках реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей
  • Мост через Амур между Благовещенском и Хэйхэ, строящийся совместно с Китаем
  • Железнодорожный переход Нижнеленинское – Тунцзян
  • Перешивка железнодорожной колеи с 1067 на 1520 миллиметров (общероссийский стандарт) на Сахалине

Очевидно, что сооружаемые объекты Байсарова станут драйверами развития Сибири и Дальнего Востока, улучшат связность между огромными территориями и дадут России удобные коридоры для выхода на стремительно развивающиеся рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, они будут способствовать развитию туристического потока между нашими странами.

Участвует ГК СК Мост и в московских проектах. В столице структуры Руслана Байсарова строит тоннели метрополитена. В декабре прошлого года завершилась проходка одного из участков Некрасовской линии от станции "Окская улица" до "Стахановской".

Автор: 19 сентября 2019, 15:16

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