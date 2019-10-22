В "ЕР" требуют достроить проблемные объекты в регионах

Президент, правительство и Госдума многое сделали для
решения проблемы обманутых дольщиков, но в некоторых регионах ей не уделяют
достаточного внимания, сообщил парламентарий. Проблемы с
достройкой объектов существуют в 75 субъектах Федерации.
По словам законодателя, привлечь федеральные средства позволит создание региональных фондов по завершению строительства таких домов. Соответствующее право появилось у регионов в июле. На дворе уже октябрь, а созданы такие структуры только в 12 регионах, отметил Якубовский.
"Ситуация, при которой региональные правительства настолько пассивны в решении данной проблемы, абсолютно недопустима", – указал депутат Госдумы. Он напомнил о реформе в строительной отрасли, что позволило решить проблему появления новых долгостроев и создать возможности для восстановления прав обманутых дольщиков.
"Только в конце весенней сессии мы приняли поправки, благодаря которым федеральный фонд защиты прав граждан участников долевого строительства был докапитализирован на 16 миллиардов рублей", – рассказал Якубовский. По его словам, был предусмотрен механизм доведения этих средств до регионов, появилась возможность создавать местные фонды.
Он призвал коллег в ходе предстоящей региональной недели провести разъяснительную работу с главами субъектов, убедив их в необходимости личного участия в решении проблемы. "Государственная дума последовательно отстаивала и отстаивает права обманутых дольщиков, исполняя поручения президента, и не намерена прекращать это делать", – резюмировал Якубовский.
Напомним, что в единый день юридической помощи в марте текущего года в "Единую Россию" поступили обращения от представителей почти 20 тысяч обманутых дольщиков. Партия помогает гражданам решить их проблемы.
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