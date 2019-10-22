В "ЕР" требуют достроить проблемные объекты в регионах

Единороссы направили обращения главам 75 субъектов Федерации, где остановилось возведение объектов долевого строительства. Партийцы потребовали от губернаторов принять меры для исправления ситуации, в том числе предоставить информацию о сроках завершения строительства или выплаты компенсаций. Об этом рассказал депутат Госдумы, глава рабочей группы президиума генсовета "ЕР" по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

прочитано 206 раз Президент, правительство и Госдума многое сделали для решения проблемы обманутых дольщиков, но в некоторых регионах ей не уделяют достаточного внимания, сообщил парламентарий. Проблемы с достройкой объектов существуют в 75 субъектах Федерации.

ПО ТЕМЕ Как "Единая Россия" помогает обманутым дольщикам По словам законодателя, привлечь федеральные средства позволит создание региональных фондов по завершению строительства таких домов. Соответствующее право появилось у регионов в июле. На дворе уже октябрь, а созданы такие структуры только в 12 регионах, отметил Якубовский. "Ситуация, при которой региональные правительства настолько пассивны в решении данной проблемы, абсолютно недопустима", – указал депутат Госдумы. Он напомнил о реформе в строительной отрасли, что позволило решить проблему появления новых долгостроев и создать возможности для восстановления прав обманутых дольщиков. "Только в конце весенней сессии мы приняли поправки, благодаря которым федеральный фонд защиты прав граждан участников долевого строительства был докапитализирован на 16 миллиардов рублей", – рассказал Якубовский. По его словам, был предусмотрен механизм доведения этих средств до регионов, появилась возможность создавать местные фонды. Он призвал коллег в ходе предстоящей региональной недели провести разъяснительную работу с главами субъектов, убедив их в необходимости личного участия в решении проблемы. "Государственная дума последовательно отстаивала и отстаивает права обманутых дольщиков, исполняя поручения президента, и не намерена прекращать это делать", – резюмировал Якубовский. Напомним, что в единый день юридической помощи в марте текущего года в "Единую Россию" поступили обращения от представителей почти 20 тысяч обманутых дольщиков. Партия помогает гражданам решить их проблемы.

Иван Поляков 22 октября 2019, 14:03 Автор: