"Единая Россия" помогла погорельцам в Тыве
В небольшом селе Ак после пожара в одном из домов семья Ирины и Амира Ооржак остались без крова. В их доме сгорели пол и потолок, устояли только стены из шлакоблоков. К погорельцам сразу же выехал десант из сотрудников местной администрации во главе с секретарем отделения "Единой России" Викторией Ондар.
Детей Ирины и Амира разместили в школе-интернате, а сельская администрация выделила бензин для работы техники и разбора остатков пожара. Рядом установили теплую юрту. Партия объявила сбор средств и теплых вещей для погорельцев.
В селе Сарыг-Сеп пожар практически полностью уничтожил дом семьи Лисневских секретарь местного политсовета партии "Единая Россия" Олег Коржевский. Он привез погорельцам комплекты постельного белья, продукты, также школьную форму для дочери, уголь и дрова.
Партийный проект "Единой России" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий "Десятилетия детства". Координирует проект депутат Госдумы Ольга Окунева, его общественный совет возглавляет заместитель генсовета партии Ольга Баталина.
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