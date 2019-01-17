В "ЕР" возмущены цинизмом читинского депутата
Отключать людям электричество недопустимо, заявил координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов. Его удивляют подобные предложения. "Задача властей – находить цивилизованным путем причины подобных ситуаций и пути решения выявленных проблем", – сказал единорос.
Анализ показывает, что граждане с низким уровнем доходов являются более дисциплинированными плательщиками за коммунальные услуги, указал Козлов. "Делать заявление о том, что во всем виноваты малоимущие граждане, недопустимо", – подчеркнул координатор партпроекта.
У него также возникли вопросы к состоянию жилья, в котором электричество, по словам читинского депутата, незаконно используется для отопления.
"Власти Читы называют такое
жилье бараками. Вопрос к ответственным лицам: почему граждане продолжают жить
без коммунальных благ, почему эти дома не признаны аварийными и граждане не
были переселены по соответствующим программам?" – сказал он.
Хочется посоветовать автору идеи самой попробовать переночевать в таких погодных условиях, без коммунальных благ.
Скандал разразился из-за высказывания депутата городской Думы Челябинска Екатерины Борисовой, которая предложила отключать по ночам свет в бараках, жильцы которых, по ее словам, незаконно используют электричество для отопления квартир. Таким способом парламентарий предложила решить проблему незаконного использования электроэнергии.
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