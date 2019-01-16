Единороссы помогли девочке-инвалиду из Самарской области
О произошедшем стало известно из публикаций в СМИ. На ситуацию обратили внимание в региональном отделении "ЕР".
Координатор партийного проекта "Крепкая семья", зампред секретаря областного отделения партии, глава комитета по здравоохранению и соцполитике Самарской губернской думы Марина Сидухина связалась с матерью девочки.
Парламентарий уточнила обстоятельства произошедшего и подключила профильные областные министерства для решения проблемы. "Сегодня к девочке приедет выездная медико-социальная экспертиза", – рассказала Сидухина.
По ее словам, в случае необходимости индивидуальный план реабилитации девочки будет изменен. В него могут включить пункт о необходимости технического средства для перевозки ребенка – инвалидной коляски. Кроме того, решится вопрос с покупкой билетов в специальные купе для поездок в места реабилитации.
Ранее "Дни.ру" писали о помощи единороссов волгоградской семье Сидоровых. Шестиклассник Иван обратился к горожанам с просьбой о помощи – у его мамы возникли серьезные проблемы со здоровьем.
На крик о помощи быстро откликнулись депутаты Госдумы – Анна Кувычко, Владимир Плотников и Ирина Гусева. Парламентарии проведали семью и передали нужные препараты. Дальнейшее лечение женщины взял на контроль областной комитет по здравоохранению.
Партпроект "ЕР" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Приоритет партийного проекта – создание условий для благополучного детства. Особое внимание уделяется поддержке молодых семей и увеличению рождаемости.
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