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Регионы

Единороссы помогли девочке-инвалиду из Самарской области

Фото: er.ru
Партийный проект "Единой России" "Крепкая семья" помог девочке с ограниченными возможностями здоровья из Сызрани. Медицинская комиссия отказала ребенку с детским церебральным параличом (ДЦП) в санаторном лечении и инвалидной коляске.  
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О произошедшем стало известно из публикаций в СМИ. На ситуацию обратили внимание в региональном отделении "ЕР".

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"ЕР" помогает попавшей в трудную ситуацию семье Сидоровых

Координатор партийного проекта "Крепкая семья", зампред секретаря областного отделения партии, глава комитета по здравоохранению и соцполитике Самарской губернской думы Марина Сидухина связалась с матерью девочки. 

Парламентарий уточнила обстоятельства произошедшего и подключила профильные областные министерства для решения проблемы. "Сегодня к девочке приедет выездная медико-социальная экспертиза", – рассказала Сидухина.  

По ее словам, в случае необходимости индивидуальный план реабилитации девочки будет изменен. В него могут включить пункт о необходимости технического средства для перевозки ребенка – инвалидной коляски. Кроме того, решится вопрос с покупкой билетов в специальные купе для поездок в места реабилитации. 

Фото: www.globallookpress.com

Ранее "Дни.ру" писали о помощи единороссов волгоградской семье Сидоровых. Шестиклассник Иван обратился к горожанам с просьбой о помощи – у его мамы возникли серьезные проблемы со здоровьем.  

На крик о помощи быстро откликнулись депутаты Госдумы – Анна Кувычко, Владимир Плотников и Ирина Гусева. Парламентарии проведали семью и передали нужные препараты. Дальнейшее лечение женщины взял на контроль областной комитет по здравоохранению.  

Партпроект "ЕР" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Приоритет партийного проекта – создание условий для благополучного детства. Особое внимание уделяется поддержке молодых семей и увеличению рождаемости.

Автор: Иван Поляков16 января 2019, 18:18

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