Ответственность врачей при работе с наркотическими препаратами декриминализируют

"Единая Россия" подготовит предложения к законопроекту о декриминализации ответственности врачей при обороте наркотических препаратов. Документ, разработанный Минздравом, сейчас широко обсуждается в обществе.

Партия привлечет для подготовки предложений экспертов своего проекта "Здоровое будущее", а также врачей и представителей общественности. Все выработанные идеи будут направлены в Министерство здравоохранения.

Комментируя законопроект, депутат Госдумы Юрий Кобзев сказал, что речь не идет о полном освобождении медицинских работников от ответственности.

"Если человек впервые совершил подобное нарушение, то в таком случае он должен быть освобожден от уголовной ответственности", – сказал член общественного совета партпроекта "Здоровое будущее".

Наша основная цель – сделать так, чтобы лекарства назначались тем, кому они необходимы, без страха. Человек не должен страдать от боли.





В свою очередь, представитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Полина Саблина сказала, что многие медработники не хотят работать с сильными обезболивающими из-за страха уголовного преследования. Саблина поддержала идею декриминализации ответственности врачей.

Аналогичное мнение высказала советник гендиректора Московского эндокринного завода Елена Масловская. Наказание в виде штрафов, по ее мнению, говорит о том, что такие нарушения не несут общественной опасности. Масловская предложила оставить в Уголовном кодексе только вторую часть 228 статьи, которая предусматривает ответственность за нарушения при обороте наркотических и психотропных препаратов.

Отметим, что в 2018 году более ста врачей попали под уголовное преследование из-за выписки наркотических обезболивающих.

Партийный проект "Здоровое будущее" направлен на получение качественной и доступной медицинской помощи, обеспечение дальнейшего совершенствования системы высокотехнологичной медицинской помощи, усиление пропаганды здорового образа жизни. Координирует проект глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, его общественный совет возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.