Российского футболиста убили возле кафе
Сообщается, что между посетителями заведения возник конфликт. Мужчины затеяли потасовку, после чего один из участников уехал домой, где рассказал отцу о случившемся. Тогда 60-летний ранее судимый житель Кропоткина приехал в кафе и из пистолета на улице застрелил Кариева.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина в темной одежде выталкивает молодого человека из заведения. Затем он бросает спортсмена на асфальт и производит выстрел, передает Telegram-канал "112".
Известно, что подозреваемого местного жителя – Николая Золотухина – объявили в розыск. В данный момент официальных комментариев случившегося нет. Подробности преступления устанавливаются следователями.
Тазир Кариев выступал за "Ангушт" в 2009-2015 годах на позиции крайнего полузащитника. В составе команды он сыграл 104 матча и забил 15 голов.
Напомним, что 29 июля 2017 года на побережье Байкала был убит 20-летний чемпион Европы по вольной борьбе Юрий Власко. Между спортсменом и местными жителями завязалась драка, в ходе которой первый получил ножевое ранение в грудь и многочисленные травмы.
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