Подробности убийства чемпиона по борьбе

Выдающийся спортсмен, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований Юрий Власко погиб в ночь на 29 июля на берегу Байкала неподалеку от села Горячинск. Ему было 20 лет. О том, что произошло той роковой ночью, рассказали очевидцы.

Сообщается, что в Горячинск Юрий Власко отправился для того, чтобы показать гостям международного турнира по вольной борьбе среди юниоров на призы Бориса Будаева природу Бурятии. "И вот что из этого вышло, его зарезали, ударили ножом прямо в сердце", – цитирует портал "Информ Полис" близких погибшего.

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Конфликт с другой компанией возник у борца и его спутников уже вечером на дискотеке, отмечает Nation News. Разобраться молодые люди пошли на берег Байкала, где между ними возникла драка, в ходе которой одна из сторон пустила в ход ножи.

По данным издания "Ариг Ус", смертельным для чемпиона стал удар ножом в шею. "Друзья молодого человека были в панике, пытались оказать первую помощь. Со стороны помощь никто не оказал: полиция ждала медиков, береговая служба также не подошла", – рассказали очевидцы произошедшего.

По словам свидетелей, прождав врачей около 20 минут спутники Юрия Власко самостоятельно загрузили его в какую-то машину. "Но уже было ясно, что они не успеют", заметил очевидец. Его догадку вскоре подтвердила полиция, сообщив о смерти молодого человека.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются свидетели: убийство произошло на глазах отдыхающих, которые были на берегу Байкала несмотря на ранее время – около пяти часов утра. Уже известно об одном задержанном. Впрочем, по предварительным данным, полиция схватила того, кто помогал погибшему защищаться от агрессивной компании.

Юрий Власко – двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе, обладатель Кубка России, чемпион международных турниров а Иране и Турции и многих других состязаний. Спортсмен входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных спортсменов в полутяжелом весе.