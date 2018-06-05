Пришедшую на ЕГЭ школьницу заставили снять белье перед охраной

Скандальным инцидентом отметился Единый государственный экзамен по химии в Нижнекамске. Школьнице пришлось снять бюстгалтер, чтобы пройти рамку металлоискателя.

Анонимная жалоба появилась в соцсетях. Житель Нижнекамска сообщил, что дочь его подруги, пришедшую на экзамен, заставили снять лифчик перед охраной. Из-за металлических вставок в предмете туалета девушку не пропускала рамка металлоискателя.

Позже информация подтвердилась. Как сообщила местная жительница в паблике "Набережные Челны Онлайн" в соцсети ВКонтакте, ее 17-летнюю сестру действительно заставили снять бюстгальтер. "И в белой прозрачной шифоновой блузке на голое тело проходить через металлоискатель под пристальным взглядом на грудь двух мужчин", – написала пользователь. По ее словам, у девушки началась истерика, и пришлось вызвать врача.

В районном управлении образования предположили, что металлоискатель мог среагировать на косточки, вшитые в бюстгальтер. Рамка часто реагирует на бляшки ремней, серьги, ключи и другие предметы. Чиновники заверили, что будет проведена проверка.

В свою очередь, в пресс-службе исполкома района заявили, что никаких официальных заявлений об инциденте к ним не поступало. А после внутренней проверки нарушений найдено не было. Там уточнили, что через металлорамку на экзамен можно пронести паспорт, гелевую ручку и дополнительные разрешенные материалы.

По версии чиновников, в школе №10 металлорамка не переставала сигнализировать о наличии металлических предметов. Так что одной из учениц пришлось пойти в туалет, снять бюстгалтер и после этого пройти через рамку. Сделал девушка это по собственной инициативе – никто из присутствовавших не предлагал ей раздеваться, пишет Inkazan.

Однако пользователи соцсетей отмечают, что это далеко не первый подобный случай в Татарстане. Они вспоминают, как на одном из экзаменов проверяющие заставили проходить через рамку парней без рубашек, а на другом устроили "досмотр при входе, как в тюрьме".