У девушки началась истерика, пришлось вызвать врача
Эрудиция вчерашних школьников вызывает тревогу
Дочь певца прокомментировала вмешательство Рособрнадзора
Дочку певца обвинили в подкупе за слишком высокие баллы
Первым испытанием для школьников станет трехчасовой экзамен по математике, который сдадут 5,5 тысячи детей
Подобная технология ускорит процесс обработки ответов и снизит риск подделывания результатов
Рособрнадзор обнародовал расписание государственного экзамена на следующий год
Большинство жителей нашей страны считают, что результаты Единого экзамена не фальсифицируются
Российские выпускники впервые сдают устную часть экзамена по иностранному языку, которая не требует участия педагога
Лидер фракции ЛДПР собирается выступить в качестве общественного наблюдателя на госэкзамене по истории