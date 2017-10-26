Чиновники нашли замену ЕГЭ

Инновации стремительно входят в нашу жизнь, проникая в ее различные сферы порой самым неожиданным образом. Очередной пример тому – идея главы Минэкономразвития Максима Орешкина о внедрении блокчейн-технологий в систему среднего образования. По мысли высокопоставленного чиновника, перспективой нововведения станет отмена ЕГЭ.

Стоит ли рассчитывать на реализацию этой инициативы в ближайшем будущем, рассуждает эксперт в сфере торговли криптовалютами и блокчейн-технологий, сооснователь консалтинговой компании One Capital Сергей Переверзев.

Технология блокчейн, будучи, по сути, информационным пакетом, состоящим из непрерывно растущей и пополняемой цепочки блоков, впервые была реализована в системе новой цифровой валюты "Биткоин" и доказала свою универсальность в качестве идеальной базы данных. Один из основных принципов работы блокчейна – отсутствие централизованного управления и контроля "в одних руках", поскольку база распределена между множеством участников. Именно децентрализация делает процесс "жизнедеятельности" информационных блоков предельно прозрачным и независимым. Сводится к минимуму возможность любого вторжения: начиная от взлома, повреждения, уничтожения данных – и заканчивая служебными злоупотреблениями и диктатом "свыше" (поскольку никакого руководства блокчейном просто нет и быть не может).

Но как же "аксессуар" мира криптовалюты соотносится с процессом школьного обучения? По мнению Максима Орешкина, информация об оценках ученика, достижениях, участии в олимпиадах и других мероприятиях на протяжении всего периода учебы будет последовательно вноситься в блокчейн – в результате к моменту окончания школы уровень знаний будет очевиден и без ЕГЭ. Как сообщил Орешкин, этот проект уже обсуждается в правительстве РФ.

Несмотря на то что идея внедрения блокчейна в образование очень интересна, смущает то, что все данные о конкретном ученике будут вноситься в базу одними и теми же педагогами, а это нарушает децентрализацию и саму идею блокчейна.

"Если мы хотим решить задачу объективности анализа знаний, то необходимо разработать автоматизированную балльную систему, возможно, действующую по принципу ЕГЭ. Допустим, ученик на разных этапах обучения выполняет те или иные задания и за выполнение каждого из них получает определенный балл. По количеству набранных баллов можно судить о знаниях ученика на всем протяжении его учебы. Но работать эта система должна автономно: открытый доступ к информации необходим и для преподавателей, и для родителей, и для вузов, которые на этом основании смогут принимать решение о зачислении в студенты", – считает эксперт.

Преимущество блокчейна именно в том, что информация децентрализована: ее нельзя ни удалить, ни изменить в чьих-либо интересах. Для чистоты информационных данных необходимо продумать еще и такую организацию выполнения учебных заданий, при которой исключается возможность ученика пользоваться посторонней помощью.

"Одним словом, блокчейн-система в школьном образовании имеет место быть, но для ее внедрения потребуется немало времени и детальная проработка специалистами блокчейн-индустрии. Поэтому говорить о том, что внедрение блокчейна в образовательный процесс упразднит ЕГЭ за ненадобностью, пока рановато", – считает он.