Дело "Тольяттиазота" близится к финалу

Длящееся вот уже шесть лет рассмотрение дела о многомиллиардных хищениях на предприятии "Толяттиазот", похоже, близится к концу. В запутанной истории о выводе денег с завода его бывшими руководителями всплыла схема, по которой они могли похитить 85 миллиардов рублей.

Обвиняемыми по делу проходят экс-руководители ТоАЗа Владимир и Сергей Махлай, бывший гендиректор компании Евгений Королев, а также владелец и директор швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и Беат Рупрехт. В качестве потерпевших проходят представители компании "Уралхим" и само предприятие "Тольяттиазот".

В конце мая в Тольятти в заочном режиме прошло очередное заседание суда. Процесс изначально проходит без присутствия обвиняемых, поскольку все они проживают за границей. На слушании вскрылись новые подробности хитрой схемы, с помощью которой мажоритарные акционеры Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор Евгений Королев, а также Циви и Рупрехт могли выводить с предприятия деньги и активы.

В суде выступил представитель "Уралхима" Андрей Ермизин, назвавший схему хищения денег ТоАЗа шедевром юридического искусства. По его словам, Владимир Махлай начал реализовывать план по установлению контроля над ТоАЗом в своих интересах вместе с Феликсом Циви, отцом обвиняемого Андреаса Циви, еще в 90-х годах, пишет "Коммерсант".

Для того, чтобы скрыть движение акций предприятия, ушлые коммерсанты специально создали "Тольяттихимбанк", через который контролировали более 80% ценных бумаг ТоАЗа, утверждал в суде представитель "Уралхима". Чтобы избавиться от миноритарных акционеров, которым все эти манипуляции наносили реальный финансовый ущерб, неоднократно проводились допэмиссии, сообщает издание Полит.ру.

Соглашение между ТоАЗом и офшором Nitrochem Distribution AG фактически поставило прибыль "Тольяттиазота" под контроль компании Nitrochem, которая выступала в качестве эксклюзивного покупателя аммиака и карбамида, производимого предприятием. Причем, кабальный договор о продаже был заключен на срок до 2020 года без возможности его расторжения. За малейшие нарушения ТоАЗ должен был выплачивать штрафы, это пункт соглашения мог использоваться в качестве альтернативного способа выведения денег.

"В этом деле поражают не только масштабы финансовых операций, но и изощренность самой схемы: здесь есть множество различных юрисдикций, цепочек взаимосвязанных между собой иностранных граждан, офшоров и банков", – сказал в интервью "Российской газете" адвокат Александр Зорин.

По мнению юриста, дело "Тольяттиазота" показало необходимость внесения поправок в действующее законодательство, которые защитили бы предприятия и их акционеров от ущерба в результате применения подобных схем.





Стоит напомнить, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в 2012 году по заявлению "Уралхима", которому принадлежат 9,97% ТоАЗа. По версии следствия, руководителями "Тольяттиазота" в 2008–2011 годах была похищена выручка, полученная от продажи продукции, а именно 5,5 миллиона тонн аммиака и 1,8 миллиона тонн карбамида, которые затем были реализованы по уже рыночным расценкам на мировом рынке.