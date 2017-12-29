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Экономика

Похищенные 85 млрд вернут "Тольяттиазоту"

Фото: wikipedia.org
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководства ОАО "Тольяттиазот" в лице Владимира Махлая, Сергея Махлая и Евгения Королева, а также владельцев компании Nitrochem Distribution AG, граждан Швейцарии Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.
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Они обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (хищение чужого имущества путем мошенничества, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

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В ходе следствия было установлено, что руководство "Тольяттиазота" заключило в период с 2008 по 2011 годы с представителями "Nitrochem Distribution AG" соглашения о поставке всех производимых на предприятии удобрений. Руководители "Тольяттиазота" ставили себе целью незаконное обогащение за счет причинения ущерба обществу и его акционерам, говорится в материалах следствия.

Реальную стоимость удобрений соучастники платить не намеревались, ведь заключенные контракты не были направлены на получение прибыли. Они были нужны для прикрытие хищений продукции, которая реализовывалась по рыночной цене после ее получения швейцарской компанией.

"Всего за указанный период обвиняемые передали "Nitrochem Distribution AG" 5,5 миллиона тонн аммиака и 1,8 миллиона тонн карбамида", – сообщает Генпрокуратура. После этого продукция реализовывалась по ценам мирового рынка.

Доход от этой деятельности в размере 85 миллиардов рублей был "незаконно обращен в свою пользу членами организованной группы".

В настоящий момент все обвиняемые по громкому делу объявлены в международный розыск. Рассмотрением уголовного дела по существу займется Комсомольский районный суд города Тольятти Самарской области.

Фото: wikipedia.org

Разбирательство по факту мошенничества в особо крупных размерах в отношении Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора предприятия Евгения Королева и их партнеров из Швейцарии (Циви и Рупрехта) началось еще в 2012 году.

В ходе расследования правоохранители провели обыски на "Тольяттиазоте" и в "Тольяттихимбанке". Оперативникам удалось обнаружить документы, свидетельствующие о том, что продукция предприятия реализовывалась по заниженным ценам швейцарским дилерам, аффилированным с мажоритарными акционерами "Тольяттиазота".

Теневые доходы не возвращались в Россию, а оседали на личных счетах обвиняемых.

Следствие затянулось на пять лет. Дело в том, что многие из фигурантов уголовного дела являются гражданами других государств и постоянно проживают за рубежом. Тем не менее, следователи смогли получить необходимые доказательства, подтверждающие существование международной офшорной схемы, в результате действия которой "Тольяттиазот" понес ущерб в размере 85 миллиардов рублей. Благодаря расследованию в российскую казну удалось вернуть два миллиарда рублей недоплаченных налогов.

Теперь есть надежда, что похищенные денежные средства удастся вернуть предприятию. Благодаря этому завод сможет реализовать комплексную программу по обновлению производства и повышению безопасности. Ростехнадзор уже ранее указывал "Тольяттиазоту" на ряд нарушений.Кроме того, были выявлены нарушения в ходе эксплуатации аммиакопровода, принадлежащего предприятию.

В июне 2015 года в Терновском районе Воронежской области на аммиакопроводе "Тольятти-Одесса" произошла авария с утечкой пяти тонн опасного вещества. К счастью, массовой гибели людей удалось избежать. Были экстренно эвакуированы 800 жителей расположенного неподалеку поселка Липяги. Однако окружающей среде был нанесен значительный ущерб.

Возврат похищенных средств может помочь обновить и модернизировать аммиакопровод, сделать его более безопасным и надежным в эксплуатации. Кроме того, появится возможность повысить заработную плату работникам "Тольяттиазота". Будет польза и для самого города: благодаря возврату недополученных налогов Тольятти сможет привести в порядок транспортную и социальную инфраструктуру.

Автор: Иван Поляков29 декабря 2017, 17:11

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