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Регионы

Безумные регионы: пьяный тагилец зарезал полуторагодовалую дочь друга

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Под Ростовом подростка похитили ради десяти тысяч рублей, а в Тюмени заместитель директора продуктовой сети попытался украсть бутылку водки из магазина. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
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В Нижегородской области на майских праздниках утонули три человека. Так, 28 апреля в реке Ветлуга в Ветлужском районе и 2 мая в реке Пижма в Тоншаевском районе были обнаружены тела двух мужчин, 1950 и 1970 годов рождения, пишет Newsnn. Ночью 30 апреля жительница поселка Виля Выксунского района сообщила, что на Вильском пруду утонул ее 34-летний сын. Как выяснилось, вечером 29 апреля два молодых человека отправились на лодке на рыбалку. На середине пруда лодка перевернулась. Один из них смог выплыть и сообщил матери товарища о произошедшем.

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Разбойная группа, прозванная "приморскими партизанами", признана виновной в убийстве четырех человек с целью завладения их имуществом и наркотиками, а пятеро ее членов приговорены в общей сложности к 103 годам колонии строгого режима. На их счету убийство милиционеров и наркодельцов в Приморском крае, сообщает Newizv. На первом суде их обвинили и приговорили к крупным срокам заключения, на втором суде после апелляции их оправдали. На третьем суде их все-таки признали виновными и приговорили к срокам от 25 до восьми лет. Осужденные свою вину не признали.

Банда под Ростовом похитила школьника ради выкупа. По данным следствия, 30 апреля фигуранты напали на 17-летнего парня. Далее они насильно усадили его в машину и удерживали четыре часа, передает Rostovgazeta. У пострадавшего требовали десять тысяч рублей. Подростка отпустили после того, как его мать передала деньги. Троих нападавших удалось задержать, сейчас они арестованы. В данный момент идет розыск еще одного нападавшего. По факту произошедшего завели уголовные дела.

В Казани мужчина убил беременную, сообщает Inkazan. По версии следствия, вечером 1 мая квартире одного из домов по улице Советская находившийся в состоянии алкогольного опьянения 32-летний местный житель поссорился с 33-летней любовницей. Женщина стала упрекать гражданского супруга, что он не работает, злоупотребляет спиртным, а она на шестом месяце беременности вынуждена подрабатывать частным извозом. В ответ мужчина ударил ее ножом в грудь. Сын потерпевшей от первого брака вызвал бригаду скорой помощи, но по дороге в больницу женщина скончалась.

Заместитель директора продуктовой сети попытался украсть бутылку водки из магазина в Тюмени, сообщает Nashgorod. Инцидент произошел 2 мая, около 12 часов. 34-летний мужчина, схватив бутылку водки, выбежал из продуктового магазина, чем привлек внимание полицейских. Стражи порядка догнали воришку и доставили его в отдел для выяснения обстоятельств. Похищенную бутылку с горячительным напитком вернули в продуктовый магазин. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Попытка грабежа".

Фото: GLOBAL LOOK press/Ferrari

Омские следователи занялись маньяком из Подгородки. В паблике "Омск ВК" появился анонимный пост об изнасиловании девушки на территории загородного комплекса "Подгородный" в ночь с 29 на 30 апреля. В нем говорится, что пострадавшая отдыхала с коллегами, а когда начала собираться домой, оказалось, что у нее сел телефон. Вызвать такси она попросила администратора базы отдыха, а сама ушла в туалет. Вернувшись, девушка села в некую машину, но та увезла ее не домой, а в лес. "Несколько раз [мужчина] (как оказалось, это был не просто случайный человек, это работник базы) насиловал ее и издевался, потом позвонил другу (также сотруднику этой "чудо-базы"), который также изнасиловал ее. Они употребляли водку и были изрядно пьяны, заливали насильно водку девушке. Ее хотели сдать "в аренду"! Но сделка не случилась", – цитирует пост "Город55". По словам автора сообщения, измученную девушку привезли обратно на базу отдыха и продолжили издеваться в помещении для персонала. Оттуда она смогла убежать.

В Ижевске мужчина выпал из окна четвертого этажа, сообщает Udm-info. Пострадавшего доставили в больницу. Инцидент произошел 2 мая около 17:50. Сейчас по факту падения правоохранители проводят проверку, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Полуторагодовалая девочка зарезана пьяным мужчиной в Нижнем Тагиле, пишет TagilCity. Трагедия произошла 29 апреля: 49-летний житель Кушвы убил дочь своего друга. По версии следствия, семья переезжала из Кушвы в Нижний Тагил. Они попросили друга семьи помочь им с перевозкой вещей, тот согласился. Спустя несколько часов все собрались на кухне и стали распивать спиртные напитки. В это время в соседней комнате начала плакать маленькая дочь хозяев квартиры. Мать не могла успокоить девочку. В какой-то момент нетрезвый гость взял нож, зашел в комнату и зарезал ребенка. Полицейские задержали мужчину в этот же день. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В одной из многоэтажек города Фролово Волгоградской области взорвался газ. Взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. В его результате были выбиты стекла в здании, однако несущие конструкции остались целыми,  передает Novostivolgograda. Пожилая женщина, живущая в квартире, где произошёл взрыв, была госпитализирована. Врачи утверждают, что она не пострадала, но находится в шоке. В мэрии Фролово предположили, что причиной взрыва могла стать утечка газа из-за использования устаревшего и неисправного газового шланга.

Фото: GLOBAL LOOK press/Simon Belcher

В Касимовском пруду микрорайона Шакша в Уфе вновь снесло дамбу. Об этом в соцсетях сообщает лидер регионального отделения “Зеленой лиги” Тамара Хабибуллина. По ее словам, ее срывает уже третий раз за последние годы. "Опять погибла рыба, которую налетели подбирать полчища чаек. Картина неприглядная и удручающая. Люди на машинах по привычке приезжают отдыхать на берега пруда, а там вот это зрелище. Сухую траву вдоль берега пруда кто-то подпалил, и как говорят свидетели, ее приезжали тушить пожарными машинами", – цитирует женщину сообщает Mkset. В администрации Калининского района Уфы по этому поводу устно комментировать отказались, но уверили, что ситуация с дамбой находится под контролем.

Житель Уфы в пьяном виде устроил ДТП в Казани на чужом авто, ToDay News Ufa. Мужчина был ранее лишен водительского удостоверения. В салоне авто в момент аварии находился шестилетний сын виновника ДТП. Мужчина приехал в Татарстан на заработки. В выходные дни он вместе с приятелем и своим ребенком отдыхал. Дружеские посиделки сопровождались распитием спиртного. Под воздействием алкоголя уфимец решил прокатить сына на автомобиле приятеля. Мужчина взял ключи, когда приятель уснул, посадил ребенка на заднее сидение иномарки, не пристегнув ремнем безопасности, и поехал. Во время пьяной поездки авто протаранило иномарку, которую отбросило на трамвайные пути. К счастью, мальчик телесных повреждений не получил. А 26-летний отец доставлен в медучреждение с сотрясением головного мозга. 

Автор: Валерия Нарская3 мая 2018, 19:54

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