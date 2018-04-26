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Регионы

Безумные регионы: пьяный гаишник устроил массовое ДТП в Тюмени

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Пьяные покатушки офицера в Тюмени, экстренная посадка в Минводах и граната в классе уфимской школы. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
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Трагедия в Нижнем Новгороде. В Московском районе города утром 26 апреля обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Установлено, что 55-летний мужчина выстрелил из ружья в грудь бывшей сожительнице. Женщина 45 лет скончалась на месте. Затем мужчина выстрелил в себя. В салоне машины, принадлежавшей стрелку, найдено разрешение на хранение охотничьего двуствольного ружья. Возбуждено уголовное дело, детали ЧП уточняются, пишет Newsnn.

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Обрушение потолка в перинатальном центре Южно-Сахалинска. Медицинское учреждение, строительство которого обошлось в 4 миллиарда рублей, открылось только 6 апреля. По данным областного минздрава, частичное обрушение потолочных панелей произошло в ординаторской, никто не пострадал. Все случилось во время проверки систем вентиляции и пожарной сигнализации, для которой потребовалось частично демонтировать крепления потолочных конструкций. Недостатки были устранены в тот же день, новых проблем с конструкциями проверка не выявила, сообщает Newizv.

Дело врача-гинеколога, по вине которого в Ростовской области скончался новорожденный, передано в суд. По данным прокуратуры, в 2017 году заведующий отделением акушерства и гинекологии своевременно не поставил диагноз. Кроме того, он принял запоздалое решение о необходимости кесарева сечения. Новорожденный погиб от асфиксии. Врачу грозит три года колонии, передает Rostovgazeta.

Десять лет тюрьмы за покушение на убийство малолетнего ребенка. Суд в Татарстане вынес решение в отношении местного жителя, выбросившего из окна пятилетнюю девочку. В ночь на 6 февраля в Набережных Челнах 34-летний Никитин выпивал и закусывал с сожительницей. У женщины гостила 5-летняя внучка. Алкоголь вскоре дал о себе знать: Никитин ударил ребенка, а затем выбросил в окно 3 этажа. К счастью, девочка отделалась переломом руки и незначительными травмами, сообщает Inkazan.

Старший лейтенант ГИБДД спровоцировал массовое ДТП в Тюмени. 25 апреля его задержали пьяным за рулем автомобиля Mercedes E 350.  По данным инспекторов, примерно в 23:40 на перекрестке улиц 50 лет Октября и Воровского офицер протаранил три автомобиля, стоявших около светофора. В крови мужчины обнаружили 0,87 промилле алкоголя. В отношении сотрудника ГИБДД назначена служебная проверка. К ответственности могут привлечь и его руководителей, передает Nashgorod.

Омичи добились от властей ремонта ямы на проезжей части в возле администрации Ленинского округа. Местные жители три недели добивались реакции инстанций, и, в конце концов, яму отремонтировали. Как пишут горожане в соцсетях, чиновники изначально пытались переложить ответственность друг на друга. В итоге дорожники засыпали выбоины гравием, но вскоре от такого "ремонта" ничего не осталось. Однако омичи не успокаивались, и теперь на этом участке проспекта Карла Маркса красуется асфальтовая заплатка. Считается, что этого должно хватить до капитального ремонта магистрали, сообщает "Город55".

Пассажир посадил авиалайнер с помощью одной сигареты. Самолет, следовавший рейсом Москва-Владикавказ, совершил экстренную посадку в Минводах. Причной стал закуривший в туалете пассажир.  На земле нарушителя доставили в линейный отдел полици, составлен протокол об административном правонарушении, пишет Udm-info.

Стали известны подробности смерти 4-летней девочки в Нижнем Тагиле. Девочка некоторое время назад простыла. Родители давали ей лекарства, в том числе антибиотики, по назначению врача и принимали все меры, необходимые для выздоровления ребенка. Однако девочке становилось хуже. Приехавшая на вызов скорая сразу сделала ребенку укол, укутали в одеяло и повезли в больницу. Уже в машине медики звонили в инфекционную больницу и просили готовить реанимационные мероприятия. По дороге в больницу девочка перестала дышать. Реанимация в госпитале не была готова – по словам родителей малышки, врачи спали. Спасти ребенка не удалось – медики говорят, что не выдержало сердце, сообщает TagilCity.

Курьезное преступление совершено рядом с домом №2 по улице Глазкова в Волгограде. Герои драмы зачем-то пытались поджечь Mercedes Gelendwagen, принадлежащий 40-летней жительнице города. Они облили весь автомобиль бензином – но топливо отказалось гореть и дорогой внедорожник остался целым и невредимым. Только на бампере частично поврежден фонарь заднего хода, который слегка оплавился. Преступников, которые попали в объектив камеры наблюдения, ищут. Всех, кто узнал горе-поджигателей, просят звонить в полицию, пишет Novostivolgograda.

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Массовая эвакуация учащихся и персонала была объявлена 26 апреля в одной из школ города Стерлитамака в Башкирии. Оказалось, что учащийся восьмого класса школы принес с собой на занятия гранату и демонстрировал ее своим одноклассникам. Педагог заметила опасный предмет и сообщила администрации учебного заведения. Руководство приняло решение о немедленной эвакуации. Позже выяснилось, что граната учебная, сообщает ToDay News Ufa.

Автор: Андрей Евлампиев26 апреля 2018, 18:35

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