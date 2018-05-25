Житель Чувашии со второй попытки изнасиловал парализованную мать

В Чувашии произошло дикое преступление. Местный житель изнасиловал мать, парализованную после инсульта.

Перед судом предстанет 46-летний житель Канашского района республики. Он обвиняется в сексуальном насилии в отношении 65-летней парализованной матери.

По данным следствия, вечером 16 февраля подвыпивший мужчина воспользовался беспомощностью пенсионерки и попытался изнасиловать. По счастливой случайности, проведать ее зашли живущие по соседству родственники, которые остановили злоумышленника. Они пожалели безумца и решили не предавать огласке этот факт.

Однако безнаказанность не пошла жителю Чувашии на пользу. Он не отказался от своих намерений и исполнил задуманное 8 марта. Рядом никого не оказалось, и мужчина надругался над беспомощной жертвой.

Пенсионерка рассказала родственникам о происшествии. История стала известна односельчанам, а потом и полиции. Непутевому сыну придется отвечать по двум статьям – об изнасиловании и попытке изнасилования.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведены медицинская и дактилоскопическая судебные экспертизы, пишет "МК".

Dni.Ru писали о том, как прошлой весной жительница Чувашии избила пятерых полицейских. Сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов в кафе. Они попытались успокоить 37-летнюю женщину, которая была пьяна и вела себя агрессивно. Та не поддалась на уговоры стражей порядка и затеяла драку.

За час дамочка избила пятерых полицейских. Кроме того, она при посетителях кафе выражала свое недовольство с помощью выражений, которые в приличном обществе употреблять не принято.