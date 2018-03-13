Суд вернул заключенному "изъятые" татуировки

Верховный суд Чувашии отменил решение Чебоксарского районного суда, который постановил конфисковать с тела заключенного одной из колоний татуировки, передает РИА Новости. На сайте суда было опубликовано решение о том, что его приговорили к штрафу в размере тысячи рублей "с конфискацией предмета административного правонарушения" за наличие на теле татуировок с нацистской символикой.

Тогда уточнялось, что мужчина должен самостоятельно удалить наколки. Теперь ему вернули право носить их.