Жительница Чувашии за час избила пятерых полицейских

Сотрудники правоохранительных органов Чувашии, приехавшие на вызов в кафе, попытались успокоить 37-летнюю местную жительницу. Она была пьяна и вела себя агрессивно. Однако женщина не поддалась на уговоры полицейских и затеяла с ними драку.

Конфликт между женщиной и стражами порядка разгорелся в ночь с 22 на 23 апреля 2017 года, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР). По данным ведомства, в одном из кафе города Чебоксары местная жительница нарушила общественный порядок.

В пресс-службе СКР рассказали, что полицейские пытались успокоить женщину, но она стала драться с ними. За час дамочка избила пятерых полицейских, нанося им удары по ногам и ниже пояса. "Кроме того, еще находясь в кафе, она, недовольная правомерными действиями патрульных по пресечению нарушения общественного порядка, оскорбила их в присутствии других граждан нецензурной бранью", – сообщается на сайте ведомства.

"Тем не менее противоправные действия злоумышленницы были пресечены", – отметили в пресс-службе. Стражи порядка задержали правонарушительницу и доставили ее в отделение полиции для разбирательства. В качестве доказательной базы полицейские собрали свидетельства очевидцев конфликта.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти". На данный момент СКР закончил расследование этого дела и отправил его в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что максимальное наказание за применение насилия в отношении представителя власти – лишение свободы на срок до пяти лет.

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ККККККККККОМБО — Сталингулаг (@StalinGulag) 20 декабря 2016 г.

Напомним, ранее в июле 2017 года похожий инцидент произошел в Калифорнии. Мексиканская модель Брисса Домингес-Гарсия ночью развлекалась на территории отеля в обнаженном виде и отказывалась уйти в другое место. Когда прибывший на место полицейский попытался прикрыть ее полотенцем, она выхватила его и избила правоохранителя. Через некоторое время подоспело подкрепление. Одного из представителей власти девушка попыталась укусить. После задержания ее отпустили из-под стражи под залог в десять тысяч долларов.