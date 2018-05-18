Безумные регионы: тюменские магазины подверглись набегу воров-фетишистов

Взрывоопасная кукуруза в Ростовской области, воры-фетишисты в Тюмени и китайские шпионы в Волгограде. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Потолочные плиты снова обрушились в суперсовременном и дорогом перинатальном центре на Сахалине. В разрушении здания оказались виновны пациентки медучреждения. В региональном Минздраве пояснили, что обрушение 17 мая действительно произошло из-за засора на втором этаже клиники. Причиной стали посторонние предметы – памперсы и тряпки. В результате в одном из стыков просочилась жидкость и размочила потолочные плиты. В апреле в этом же центре, на строительство которого было потрачено почти четыре миллиарда рублей, уже рушился потолок. Тогда фрагменты потолочной плитки в обвалились в одной из ординаторских. К счастью, как и в этот раз, никто не пострадал, напоминает Newizv.

Один человек погиб, еще один ранен во время пожара на заводе "Амилко" в Миллеровском районе Ростовской области. Сообщение о том, что на предприятии по переработке кукурузы вспыхнул пожар, поступило в 8 часов утра. На место выехали 16 спасателей и шесть единиц техники. По предварительной информации, загорелись емкости с готовой продукцией, сообщает RostovGazeta.

Более десятка домов сгорели в Новолялинском городском округе Свердловской области. В поселке Черный Яр мужчина попытался сжечь мусор на своем дачном участке, однако ветер перекинул огонь на сухую траву. Сгорело 13 домов, чудом удалось спасти остальные строения в поселке. К ликвидации пожара пришлось привлечь 40 спасателей и семь единиц техники, в том числе вертолет. Остановить распространение огня удалось только, когда площадь возгорания составила уже 10 гектаров, передает NewsNN.

Торговля сантехникой – серьезный и опасный бизнес. Тело 34-летнего директора магазина с ножевыми ранениями нашла его сестра утром 18 мая. Женщина пришла помочь брату по работе. На месте преступления нашли 3 ножа, предположительно использовавшихся при совершении преступления. В распоряжении следствия имеются записи с камеры слежения, на которых, предположительно, запечатлен преступник, пишет Inkazan.

Группу воров-фетишистов задержали тюменские оперативники. Заезжие гастролеры промышляли кражами в обувных магазинах Тюмени. В преступную группу входили четверо мужчин – 24, 27 и двое 29 лет. Сообщения о кражах из магазинов одной сети поступали в правоохранительные органы несколько дней подряд. В общей сложности злоумышленники похитили несколько пар обуви на сумму около 6 тысяч рублей. Преступники задержаны, украденные вещи обнаружены и изъяты, сообщает Nashgorod.



Более 2 килограммов синтетических наркотиков изъяли полицейские у 27-летнего жителя Ижевска. Задержать злоумышленника удалось около его дома на улице Закирова. При личном досмотре у него обнаружили более 1,7 килограмма синтетических наркотиков. Дома у мужчины нашли еще 500 граммов запрещенных веществ. Задержанный пояснил, что привез наркотики из Саратова, чтобы продать их через интернет. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, пишет Udm-info.

Житель Сысерти Свердловской области задержан по подозрению в убийстве своей жены. Родственники девушки обратились в полицию, так как она несколько дней не выходила на связь. 8 мая труп женщины, завернутый в плед и полиэтилен, обнаружили в диване в принадлежащей ей квартире. Полиция выяснила, что между супругами происходили частые конфликты. Муж убитой спешно уехал в Татарстан к своему отцу. При задержании у мужчины нашли серьги и обручальное кольцо жены. Сообщается, что подозреваемый много времени проводил за компьютером и стал вести себя агрессивно, передает Tagilcity.

Житель Волгограда предстанет перед судом за "шпионские" очки. Мужчина приобрел через китайский интернет-магазин солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой и пытался их перепродать. 1 марта он передал электронное устройство за 2 тысячи рублей покупателю, участвовавшему в специальной проверочной закупке. Продавца задержали. По заключению специалиста, очки являются специальным техническим средством, предназначенным для оперативно-розыскной деятельности, их использование гражданами противозаконно. Дело в ближайшее время рассмотрят в Центральном райсуде. Обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы, пишет Novostivolgograda.

В Уфе 17 мая полицейские попытались остановить иномарку. Однако водитель не подчинился требованиям инспекторов дорожно-патрульной службы. Сотрудники ГИБДД начали преследование нарушителя. На некоторое время водителю "Тойоты" удалось скрыться из зоны видимости полицейских, но вскоре автомобиль был обнаружен на парковке торгового центра. На требования об остановке водитель не реагировал и только прибавлял скорость. На проспекте Салавата Юлаева иномарка столкнулась с металлической опорой. Водитель получил травмы, его госпитализировали. Автомобилем управлял пьяный 24-летний житель Давлекановского района Башкирии, сообщает Mkset.

Уголовное дело возбуждено в отношении заведующей детским садом №13 в Стерлитамаке. Жительница Башкирии подозревается в присвоении более 40 тысяч рублей из бюджета. По версии следствия, с января 2010 по август 2015 года заведующая незаконно устанавливала доплату одной из работниц детсада за якобы выполненные задачи. Полученную премию работница отдавала заведующей. Расследование уголовного дела продолжается пишет ToDay News Ufa.