Безумные регионы: "ростовские бабушки" убили подругу чайником

Геноцид собак в Приморье, убийство чайником в Ростовской области и пивной фонтан в Татарстане. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Свалку трупов домашних животных обнаружили жители приморского города Артем. Кладбище нашли дети, игравшие на заброшенной стройке. Трупы кошек и собак разбросаны не только на улице, но и в недостроенном здании. Животные, вероятнее всего, были убиты – некоторые трупы завернуты в тряпки, другие уложены в сумки. Новость вызвала переполох среди зоозащитников. Среди версий, которые обсуждает общественность – деятельность живодеров или расположенного поблизости приюта, передает Newizv.

12 лет колонии за убийство чайником – такой вердикт вынес суд в Ростовской области. Две пожилые жительницы Таганрога – 65 и 72 лет - проникли в дом своей знакомой. Они предложили 78-летней женщине помощь по хозяйству. Однако занялись бабушки-разбойницы вовсе не домашними делами: они избили хозяйку дома чайником, после чего ее задушили. Затем старушки прихватили три тысячи рублей и отправились восвояси. Но скрыться от следствия им не удалось, сообщает Rostovgazeta.

Фонтан пива из 50 тысяч бутылок оросил землю Татарстана. Перевозивший ценный груз "КамАЗ" взорвался на 1016 км трассы М7 на автостоянке "Тургай". По данным МЧС, 45-летний водитель фуры решил закурить в кабине. Он забыл, что там же находится газовая плита. Прогремел взрыв, кабина грузовика сильно деформировалась, пострадали припаркованные по соседству большегрузы Renault и Mercedes. В результате ЧП водитель КАМАЗа получил ожоги, пишет NewsNN.

Разбор туалета во дворе школы окончился трагически для жителя Татарстана. Все произошло днем 14 мая в Тюлячах. По предварительным данным, директор местной школы дал указание завхозу, дворнику и слесарю разобрать ветхий туалет на территории учреждения. При этом никто из работников не прошел инструктаж и не имел средств индивидуальной защиты. Стена строения упала на слесаря. 55-летний мужчина скончался в больнице, сообщает Inkazan.

Более 60 мигрантов прописала в одной квартире 22-летняя жительница Тюмени. Женщина была зарегистрирована на жилплощади своей подруги. Она решила воспользоваться положением. Хозяйка квартиры и не знала, что всего за два месяца в ее квартире оказались прописаны граждане Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана и Украины. Ее предприимчивой подружке грозит до 3 лет лишения свободы – или штраф в 500 тысяч рублей, пишет Nashgorod.

Ревнивый муж выяснял имена любовников жены с помощью утюга и паяльника. Житель Удмуртии с августа по ноябрь 2017 года истязал свою супругу, заподозрив ее в измене. Он неоднократно избивал потерпевшую, пытал ее раскаленным утюгом и паяльником, закрывал жену в подполье, требуя во всем признаться. Суд учел, что у ревнивца на иждивении трое несовершеннолетних детей, и приговорил его к 4 года условно – с испытательным сроком в 3 года, передает Udm-info.

Охранник торгового центра избил молодого человека – инвалида с ДЦП. Как рассказала мать потерпевшего, ее сын немного отстает в развитии, но он полностью социально-адаптирован. Парень любит гаджеты и часто ходит в Media Markt в ТРЦ "Алатырь", работники его знают. Однако в тот день на парня напал мужчина в форме охранника и с бейджем, схватил его, протащил по эскалатору и выкинул на улицу. В больнице у потерпевшего были зафиксированы телесные повреждения. Женщина написала заявление в полицию. В "Алатыре" рассказали, что у них есть видеозапись инцидента, но они ее не могут предоставить. В то же время, утверждают, что нападавший не является их сотрудником, сообщает TagilCity.

В Волгограде по подозрению в получении крупной взятки задержан главный врач областного патологоанатомического бюро. Взяточничеством главврач занимался на протяжении года – с апреля 2017-го. Мзду 53-летний мужчина получал от санитаров, оказывавших услуги по подготовке тел умерших к погребению. Хотя бюро должно было оказывать такие услуги бесплатно, с родственников брали деньги – около 4,5 тысячи рублей. По данным пресс-службы областного ГУ МВД, за 30 тысяч рублей в месяц главврач закрывал глаза на незаконную деятельность подчиненных, пишут "Новости Волгограда".

Счастливо закончилась история с пропажей двух подростков в Башкирии. Два друга – 15-летние Марсель Ибрагимов и Андрей Сафронов – ушли из дома и не вернулись 13 мая. Парней искали родные и полиция. Мама Андрея Сафронова сообщила, что мальчики имели при себе большие рюкзаки и даже пневматическое ружье. 15 мая мальчиков нашли под учалинскими садами. Они признались родителям, что хотели перейти Уральские горы, передает Mkset.

Башкирский Отелло на протяжении нескольких дней мучил свою Дездемону. Мужчина пригласил даму сердца в гости, назвав первой и единственной любовью. Женщина согласилась. После пары бокалов спиртного давние обиды одолели ревнивца, и он набросился на "первую любовь" с кулаками. Женщина ушла домой, но на следующий день вернулась к мучителю, простив его. Пара продолжила посиделки со спиртным. Правда, женщине с каждым днем становилось все хуже, а в больницу она не обращалась. Ее госпитализировали только после того, как она упала в обморок. Возбуждено уголовное дело. Ревнивец во всем сознался, сообщает ToDay News Ufa.