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Регионы

Безумные регионы: студент из Выксы убил соседа из-за компьютерной игры

Фото: pixabay.com
В Омске на казака с камерой напал водитель и сломал ему нос, а продавец кастрюль осужден на 14 лет за убийство пенсионерки под Нижним Тагилом Обзор региональных новостей от Dni.Ru.   
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В дагестанском городе Избербаш произошла дуэль полицейских, сообщает Newizv. Стражи порядка повздорили и устроили разборки с использованием ​табельного оружия. В итоге оба получили ранения, а также задели пытавшегося их разнять прохожего. Инцидент произошел в неслужебное время. Есть информация что ссора между лейтенантом и капитаном полиции произошла "из-за обидной клички". В итоге один из "дуэлянтов" сейчас лежит в больнице, второго оттуда уже выписали.

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Прохожий также отделался легким ранением. Тела супругов из Ростовской области нашли в палатке в Геленджике, передает Rostovgazeta. "По данным следствия, вечером 7 мая на территории автокемпинга в палатке нашли тела 35-летней женщины с ножевым ранением в шею и ее 36-летнего супруга с огнестрельным ранением головы. Тела обнаружили отдыхающие", – сказано в сообщении регионального управления Следственного комитета России. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Студент из Выксы подозревается в убийстве соседа из-за компьютерной игры, передает Newsnn. Уголовное дело возбудили против 20-летнего молодого человека. По версии следствия, вечером 6 мая он зашел в комнату общежития и нанес множественные ножевые ранения 23-летнему соседу. Тот скончался на месте. Подозреваемый вымыл комнату и скрылся с места преступления. Тело погибшего обнаружила на следующий день его родственница. При допросе студент сообщил следователям, что причиной ссоры с погибшим стала компьютерная игра.

В Казани задержали студентов, разбивших фонари в парке "Черное озеро". Задержанные признали вину. На них составили протоколы за мелкое хулиганство. Теперь правонарушители должны заплатить штраф или отсидеть 15 суток. Заявление о том, что неизвестные разбили фонари, поступило в отдел полиции "Япеева" 6 мая. О ЧП сообщила 56-летняя женщина, сообщает Inkazan.

Сотрудники транспортной полиции города Тюмени установили личности четырех мальчишек, которые укладывали камни на рельсы станции Талица. Оказалось, что за этим стоят четверо друзей в возрасте от восьми до десяти лет. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ребятами профилактические беседы. На их родителей были составлены протоколы об административном правонарушении, передает Nashgorod.

Фото: pixabay.com

В Омске на казака с камерой напал водитель и сломал ему нос, передает "Город55". Ему сразу вызвали скорую помощь и госпитализировали для прохождения лечения. Пострадавший рассказал, что на него набросился один из автомобилистов. Причиной конфликта на дороге стало недовольство водителя нахождением фиксирующего устройства. Остановившись, мужчина сначала высказал претензии оператору, а потом ударил его по лицу и скрылся.

Пенсионерку из Удмуртии осудили за незаконную торговлю спиртом, сообщает Udm-info. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение. Установлено, что 60-летняя пенсионерка без специального разрешения и лицензии, неоднократно продавала жителям Балезино спиртосодержащую жидкость, в составе которой был этиловый спирт крепостью 86%. По решению суда женщину приговорили к двум месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

Фото: wikipedia.org

Продавец кастрюль осужден на 14 лет за убийство пенсионерки под Нижним Тагилом, пишет TagilCity. Установлено, что 21-летний тагильчанин, занимаясь продажей кастрюль и прочей кухонной утвари, в августе 2017 года пришел в дом к пенсионерам в селе Лая Пригородного района. В процессе общения между продавцом и пожилой супружеской парой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес пенсионерке семь ударов ножом, а затем четыре удара ее 79-летнему супругу. После полученных ранений женщина умерла на месте. Ее супруг был госпитализирован в больницу Нижнего Тагила, где ему была оказана своевременная медпомощь. Пенсионер остался жив. Кроме тюремного срока в пользу родственников погибшей с осужденного был взыскан один миллион рублей моральной компенсации и 143 тысячи – затраты на погребение.

Волгоградец, убивший приятеля утюгом и ножом, просил облсуд его оправдать. Однако мужчина не смог добиться в апелляционной инстанции изменения вынесенного ему сурового приговора. Установлено, что в марте прошлого года он убил товарища в ходе конфликта, который возник из-за спора относительно боевых искусств. Перед этим молодые люди распивали спиртные напитки. С места преступления волгоградец скрылся, а приятель, истекая кровью, скончался от полученных травм. Преступнику назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, передает Novostivolgograda.

В Башкирии птицефабрику оштрафовали за нанесение вреда окружающей среде на сто тысяч рублей, сообщает Mkset. Заведено административное дело по статье "Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства". После прокурорской проверки предприятие организовало надлежащее функционирование биологических очистных сооружений и приняло меры к очистке земельных участков.

В Башкирии огнем объяты 9,4 гектара леса, пишет ToDay News Ufa. Как сообщили в ГУ МЧС, в Белорецком районе загорелись многолетние насаждения вблизи населенного пункта Ишля. Тушением занимается восемь пожарных. Пламя не угрожает жилым домам.   

Автор: Валерия Нарская11 мая 2018, 21:08

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