Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"

Кемеровчанин Игорь Востриков, который потерял всю семью при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", провел пресс-конференцию в пресс–центре НСН, посвященную итогам личного расследования инцидента. Он заявил, что весомая часть вины за произошедшее лежит на администрации Кемерово.



Востриков убежден, что городские власти знали об отсутствии системы пожаротушения в здании. "Значит, разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано незаконно", – сказал он.

Вдовец привел факты того, что со всех арендаторов собирались деньги на систему пожаротушения, которой не было. "Мы говорим "гнилая система". А я заявляю, что гнилые люди привели к трагедии, которая коснулась моей семьи", – решительно высказался Востриков.

Также прозвучали слова о том, что всю вину за пожар скинули на "самые низы" – пожарных. Однако Востриков настаивает, что "за такую преступную халатность нужно всех в тюрьму сажать, начиная с министра МЧС Пучкова".

Вдовец обосновал, что ни спасатели, ни скорая, ни пожарные, ни местная администрация не справились со своими обязанностями, что повлекло массу жертв. "Там такие несостыковки, что нам нужно МЧС 2.0 заново отстроить!" – возмутился он.

Востриков также отметил, что план эвакуации в кемеровском ТЦ не соответствовал планировке здания, передает НСН. "Нельзя подписать паспорт объекта, если он не соответствует реальной планировке помещения", – подчеркнул мужчина.

Под раздачу попал и экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. "Если бы он исполнял законы, никакой трагедии никогда бы не случилось. Связь очевидна", – посетовал Востриков. Он указал на обязанность Тулеева назначить техническую комиссию по трагедии в течение десяти дней, которую чиновник не выполнил.

Вдовец призвал президента России Владимира Путина наказать всех виновных в трагедии. "Президент России обязан пресечь этот беспредел в соответствии с Конституцией. Мы, потерпевшие, очень надеемся и на Следственный комитет России", – резюмировал он.

Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них – дети.