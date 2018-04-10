Потерявший семью при пожаре Востриков в бешенстве от назначения Тулеева

Кемеровчанин Игорь Востриков, у которого в ТЦ "Зимняя вишня" погибли супруга, трое детей и сестра, высказался об избрании экс-главы Кузбасса Амана Тулеева на новый пост. Мужчина заявил, что резко негативно воспринимает назначение бывшего губернатора региона председателем парламента Кемеровской области.

Востриков уверен, что избрание Тулеева неэффективно. По его мнению, после случившейся трагедии экс-губернатор должен был совсем уйти из политики.

"При полной коррумпированности нашей администрации он должен был либо сам уйти, либо должен был быть отстранен", – цитирует Игоря Вострикова радиостанция "Говорит Москва". Кемеровчанин в бешенстве от того, что Аман Тулеев сохранил за собой не только дачу и резиденцию, но и пенсию – три миллиона рублей в год.

"И суть-то в том, что он весь бизнес у нас подмял под себя. Денег там немерено. А он решил за собой все эти полномочия оставить", – возмутился Востриков. Он добавил, что в ходе общественной работы не собирается оказывать влияния на политическую ситуацию в регионе, отметив, что его "все пытаются притянуть по максимуму в политику".

Напомним, экс-губернатор Кузбасса 10 апреля был избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Аман Тулеев являлся главой региона более 20 лет. Подал в отставку 1 апреля в связи с крупным пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.