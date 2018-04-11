Безумные регионы: Уфу потрясла кровавая драма в цирке шапито

Катание на самолете по улицам Тюмени, ростовчанин с килограммом таблеток и резня в уфимском цирке. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Полтора года условно получил житель Нижегородской области, по вине которого погиб 20-летний рыбак. 37-летний житель села Каменка признан виновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновник аварии провожал троих товарищей в Нижний Новгород. Не имея удостоверения на право управления маломерным судном, он воспользовался чужой моторной лодкой для переправы через Волгу. В поездку отправились в темноте, без сигнальных огней и спасательных жилетов. Лоднка перевернулась, один из пассажиров утонул, сообщает NewsNN.

Взрыв на судостроительном заводе Алмаз в Санкт-Петербурге. Один человек погиб, еще 11 пострадали. В сварочном цеху на строительных лесах для реставрации находится корабль. В одном из трюмов проводились лакокрасочные работы, произошел взрыв газо-воздушной смеси. К счастью, возгорания не было, передает Newizv

В Ростове-на-Дону задержали местного жителя с килограммом таблеток. 33-летний мужчина пытался перекинуть через забор исправительного учреждения газетный сверток с капсулами. Как выяснилось позже, в свертке был "Трамадол" – психотропный опиоидный анальгетик. Мужчина задержан, ему грозит 8 лет колонии, пишет Rostovgazeta

Главный инженер ЭПУ "Казаньгоргаз" Фагим Ильясов задержан в Высокогорском районе Татарстана. По данным следствия, в 2007 году он причастен к махинациям с земельными участками площадью 1,2 тысячи квадратных метров в деревне Большие Клыки. Задержанный Ильясов в 2009 году незаконно зарегистрировал право собственности на землю и продал ее за 900 тысяч рублей. Свою вину подозреваемый не признал, сообщает Inkazan

Жителей улицы Амурской в Тюмени 10 апреля удивил проезжающий мимо гидроплан СК-12. Двое человек катили самолет по улице вручную, причем плоскости крыла воздушного судна были демонтированы. Как позже выяснилось, самолет с таким же номером потерпел крушение в Красноярском крае в августе 2016 года. Однако,судя по опубликованным в соцсетях кадрам, амфибию удалось восстановить. Как отмечают горожане, фирма, специализирующаяся на изготовлении и ремонте самолетов СК-12, находится именно в той части города, где была сделана попавшая в соцсети фотография, передает Nashgorod

Более чем на 2 миллиона рублей нагрел руки на голубом топливе один из руководителей "Омскоблгаза". Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего экс-начальника отдела реализации. С июня 2014 года по октябрь 2015 бывший работник предприятия создал схему по хищению сжиженного газа, который в итоге заправлялся в автомобили. На имущество бывшего начальника наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Советский суд, пишет "Город55"

Грузовик с поддельным алкоголем нашли в Ижевске. 3,5 тысячи бутылок контрафакта доставил в столицу Удмуртии 31-летний житель Пермского края. Суд заключил его под стражу. За использование поддельных акцизных марок мужчине грозит до 8 лет лишения свободы, передает Udm-info

Судебный процесс над двумя мошенниками, которые лишали квартир сирот, прошел в Нижнем Тагиле. Жители города по имени Эрик Май и Артем Шуфлик в период с 2014 по 2016 годы находили сирот, которые имели долги за услуги ЖКХ, входили в доверие, обещая помощь в трудной ситуации. Мошенники принуждали сирот подписывать документы, после чего потерпевшие лишались недвижимости. Эрик Май, чтобы скрыться от сыщиков, даже изменил имя – раньше он был Максимом Караваевым – и покинул Россию. Однако его нашли в Белоруссии и экстрадировали на родину. Мошенники получили 10 и 5 лет строгого режима, сообщает Tagilcity

Приговор по делу о сбыте 180 килограммов марихуаны вынес Михайловский районный суд Волгоградской области. Двое местных жителей в сентябре прошлого года десять дней подряд собирали дикорастущую коноплю в окрестностях одного из хуторов. "Урожай" они сушили и перерабатывали прямо в лесопосадке. Мужчины успели заготовить около 2,3 килограмма гашиша, свыше 95 килограммов марихуаны и около 80 килограммов стеблей конопли. Предпринимателей вскоре задержали сотрудники ФСБ. Один из подсудимых получил девять лет и восемь месяцев заключения, второй – десять лет и один месяц, пишет Novostivolgograda

Управляющая компания в Уфе возместит причиненный местной пенсионерке моральный вред. В октябре 2014 года 66-летняя уфимка споткнулась о плохо закрепленный уголок ступеньки и упала, спускаясь по лестнице многоквартирного дома. Как определили медики, ее здоровью был причинен вред средней тяжести. Причиной несчастного случая стало ненадлежащее содержание общего имущества ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района" – которая и выплатит пенсионерке 100 тысяч рублей, передает Mkset

Кровавая драма в башкирском городе Учалы. В больницу был доставлен мужчина с ножевыми ранениями. Как выяснилось, это артист передвижного цирка "Шапито". Раны мужчине нанесла его супруга, 32-летняя воздушная гимнастка этого же цирка. Женщина обвиняется в покушении на убийство. Супруги вечером выпивали, под воздействием паров алкоголя разыгралась сцена ревности. Женщина в ярости схватила нож и нанесла несколько ножевых ранений своему 33-летнему супругу, работающему в "Шапито" дрессировщиком собак. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщает ToDay News Ufa