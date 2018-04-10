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Регионы

Безумные регионы: участник богословского диспута в Петербурге впал в кому

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Битва в Петербургской мечети, потерявший лицо Ленин в Удмуртии и кража 65 миллионов в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
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Автор: Андрей Евлампиев10 апреля 2018, 18:09

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