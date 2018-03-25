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Регионы

В Кемерово детей заперли в горящем ТЦ

Фото: vk.com/yurist_v_anzhero
Сотрудники МЧС не могут справиться с пожаром, который охватил торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. По некоторым данным, внутри здания остались дети, но пока спасатели не могут их найти.

Продолжение: Опубликован список пострадавших при пожаре в Кемерово
прочитано 2631 раз

Днем 25 марта в центре Кемерово произошел жуткий пожар. По предварительным данным, огонь возник в детской секции торгового центра "Зимняя вишня".

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Пожарные быстро прибыли на место происшествия, но не смогли подъехать к зданию из-за неправильно припаркованных автомобилей. Очевидцы руками оттаскивали автомобили, чтобы помочь сотрудникам МЧС и врачам пробраться к торговому центру.

Пока экстренным службам не удается остановить распространение огня. Площадь пожара составляет уже 1,5 тысячи квадратных метров, а весь центр города заволокло дымом.

Фото: vk.com/yurist_v_anzhero

Известно, что в результате происшествия погибли по меньшей мере шесть человек, четверо из них – дети. Девять поситетелей торгового центра были госпитализированы, около 100 – эвакуированы.

Фото: vk.com/yurist_v_anzhero

По некоторым данным, группа школьников оказалась заблокирована внутри здания. Дети не могут открыть двери, чтобы выбраться наружу: по всей видимости, они были заперты автоматической системой безопасности. Пожарные пытаются определить их местоположение.

Существует угроза обрушения, передает РЕН ТВ. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

Автор: Евгений Мышко25 марта 2018, 14:32

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