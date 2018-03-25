В Кемерово детей заперли в горящем ТЦ
Днем 25 марта в центре Кемерово произошел жуткий пожар. По предварительным данным, огонь возник в детской секции торгового центра "Зимняя вишня".
Пожарные быстро прибыли на место происшествия, но не смогли подъехать к зданию из-за неправильно припаркованных автомобилей. Очевидцы руками оттаскивали автомобили, чтобы помочь сотрудникам МЧС и врачам пробраться к торговому центру.
Пока экстренным службам не удается остановить распространение огня. Площадь пожара составляет уже 1,5 тысячи квадратных метров, а весь центр города заволокло дымом.
Известно, что в результате происшествия погибли по меньшей мере шесть человек, четверо из них – дети. Девять поситетелей торгового центра были госпитализированы, около 100 – эвакуированы.
По некоторым данным, группа школьников оказалась заблокирована внутри здания. Дети не могут открыть двери, чтобы выбраться наружу: по всей видимости, они были заперты автоматической системой безопасности. Пожарные пытаются определить их местоположение.
Существует угроза обрушения, передает РЕН ТВ. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.
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