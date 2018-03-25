Смертельный пожар на детском аттракционе в Кемерово попал на видео

В торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел страшный пожар. Огонь вспыхнул на аттракционе в детской зоне, передает Telegram-канала Lifeshot. По другим данным, загорелся кинотеатр.
Погибли по меньше мере четыре ребенка. Люди прыгали из окна, чтобы спастись из огненной ловушки. На месте случившегося работают экстренные службы города. Причины пожара устанавливаются.
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