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Регионы

Безумные регионы: В Татарстане педофил 165 раз изнасиловал падчерицу

Фото: pixabay.com
Наезд полицейского на ребенка в Ростове-на-Дону, замерзший на трассе в БАшкирии крокодил и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.  
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Жительница Нижнего Новгорода хочет взыскать три миллиона рублей за гибель супруга при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает NewsNN. Сотрудник подрядной организации выполнял работы для "Лукойл-Нефтеоргсинтеза". Ранее компания уже перечислила семье погибшего 351 тысяч 917 рублей.

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Пассажиры "Победы" просидели в самолете шесть часов, пережив восемь попыток взлететь, пишет Newizv.ru. Инцидент произошел в ростовском аэропорту "Платов". По имеющейся информации, экипаж лайнера, несмотря на панику пассажиров, "смеялся", а потом некоторым путешественникам и вовсе предложили выйти и никуда не лететь. Согласно нормативам, авиаперевозчик обязан через несколько часов задержки рейса предоставить напитки, затем – горячее питание, а спустя шесть часов – гостиницу. Но "Победа" заморачиваться не стала.

Видео наезда полицейского на ребенка в Ростове-на-Дону попало в Сеть, передает RostovGazeta. Ролик, на котором, по данным автора, страж порядка за рулем машины сбил выбежавшего на дорогу школьника, разместили в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как ребенок выбегает из-за машины и начинает пересекать дорогу. В это время его сбивает авто. От удара он падает на землю.

В Татарстане мужчина 165 раз изнасиловал свою падчерицу, передает Inkazan.ru. Известно, что 36-летнего педофила осудили на 15 лет колонии строгого режима. Суд установил, что с октября 2010 года оставаясь наедине с девочкой, он насиловал ее. При этом воля ребенка была подавлена. Своей матери о действиях отчима она рассказала лишь в апреле 2017 года. После этого мужчину задержали.

В одну из Ишимских больниц Тюменской области была доставлена 85-летняя женщина с термическим ожогом руки, который она получила при падении на печь, сообщает Nashgorod.ru. Кроме того, пациентка жаловалась на головокружение и тошноту. При осмотре пенсионерки медики обнаружили на ее голове небольшую рану, появление которой бабушка объяснила тем, что при падении она ударилась головой о какой-то металлический предмет. Пациентке поставили диагноз: оскольчатый перелом костей черепа с внедрением отломков в полость черепа и повреждением головного мозга. Женщина была направлена на трепанацию черепа. Операция прошла успешно.

Фото: GLOBAL LOOK press/bake hut

Врачи выявили, чем чаще всего болеют жители Омской области, передает "Город55". С начала 2018 года диспансеризацию завершили уже 64,5 тысяч омичей. При этом на второй этап для проведения дополнительного обследования направлено 18,3 тысячи пациентов. Оказалось, что чаще всего жители региона страдают заболеваниями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, специалисты выявляют болезни, связанные с нарушениями системы кровообращения и органов пищеварения.

В Удмуртии 17-летний студент из города Глазова сбыл фальшивую пятитысячную купюру, купив обед в столовой, сообщает Udm-info.ru. По данному факту следователи возбудили уголовное дело в отношении трех местных жителей. Известно, что жена одного из обвиняемых работала продавцом. При сдаче дневной выручки она обнаружила фальшивку. Женщина сообщила об этом своему супругу. Мужчина решил сбыть подделку, чтобы заменить ее на подлинную купюру. Он предложил своему 27-летнему знакомому разменять купюру. Тот, в свою очередь, переложил это на 17-летнего студента одного из училищ. Подросток рассчитался фальшивкой в столовой своего учебного заведения. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

По информации Tagilcity.ru, двое тагильчан осуждены за кражу УАЗ-Патриот и семи колес из автосалона. Причиненный ущерб составил более 694 тысяч рублей. По решению суда один из мужчин отправится в колонию строгого режима на 2,3 года, второй приговорен к году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Двое жителей Краснослободска Волгоградской области могут сесть на десять лет за подрыв банкомата, пишет портал Novostivolgograda.ru. Злоумышленники протянули к терминалу шланг с газом, затем подготовили детонатор и привели его в действие. Хотя обшивка банкомата разлетелась, ячейку с деньгами вскрыть так и не удалось. И тогда подозреваемые скрылись с места происшествия без наличных. В содеянном злоумышленники они сознались.

Фото: GLOBAL LOOK press

Невероятная находка была сделана в Баймакском районе Башкирии. Водитель автомобиля Азмун Фитисов, проживающий в Сибае, сообщил, что обнаружил на зимней дороге замерзшего мертвого крокодила, передает Mkset.ru. Мужчина затрудняется с ответом на вопрос, откуда на трассе могло взяться экзотическое животное. Пользователи соцсетей предположили, что крокодила мог потерять по пути следования какой-нибудь передвижной зоопарк.

Житель Башкирии зарезал сожительницу, не давшую опохмелиться, сообщает ToDayNewsUfa. В разгар ссоры мужчина схватился за нож и ударил им 46-летнюю потерпевшую в живот. Мужчина уде признался в содеянном.  

Автор: Людмила Фоканова14 марта 2018, 18:50

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