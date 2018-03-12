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Регионы

Безумные регионы: жительница Омска угрожала убийством вахтерше больницы из-за бахил

GLOBAL LOOK press/DanitaDelimont.com
Массовое ДТП в Ростове-на-Дону, эмигрантка-наркодилер из Тобольска и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
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Более 20 жалоб на воздух от нижегородцев поступило гидрометерорологам в феврале, сообщает NewsNN. Все они были переданы в соответствующие контролирующие инстанции. На стационарных постах в городах Нижегородской области было проведено 7540 наблюдений. Жители Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстовского района жалуются на химические запахи, запахи нефтепродуктов в минэкологии области и другие контролирующие органы.

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На Ставрополье стоимость сайта для инвесторов завысили почти в сто раз, пишет Newizv.ru. Портал должен был стать площадкой для поддержки имиджа бизнес-сообщества в регионе. На нем должны были разместить каталог предприятий, их продукции, информацию о самых успешных бизнес-проектах края. Проведенная Минфином региона проверка показала, что стоимость контракта завышена на 97% — вместо заплаченных за него 9,9 миллиона рублей разработка сайта должна была обойтись в 270 тысяч. При этом техническое задание осталось не выполненным на 30%.

Два человека пострадали в массовом ДТП с маршруткой и тремя автомобилями в Ростове-на-Дону, передает RostovGazeta. "На проспекте Стачки столкнулись кроссовер Volkswagen Touareg и Nissan. Далее первое авто отбросило на ВАЗ-2107", – сообщили в региональном УМВД России. ВАЗ врезался в автобус, который двигался по маршруту №34 А. Травмы получили водитель и пассажир ВАЗа, их доставили в больницу.

В Казани следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 52-летнего рабочего на стройке жилого дома, передает Inkazan.ru. По предварительным данным, мужчину пригласил знакомый. При этом договор о найме оформлен не был. Во время монтажных работ несчастный сорвался с пятого этажа. От полученных травм он скончался на месте.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexey Sukhorukov

Эмигрантка пыталась сбыть больше десяти граммов наркотического вещества "соль" в Тобольске, сообщает Nashgorod.ru.  Около одного из домов на улице Широтной задержали нигде официально не трудоустроенную 39-летнюю женщину. Кроме того, у нее находились семь шприцов в упаковке и один использованный.

Молодая жительница Омска угрожала убийством вахтерше больницы из-за бахил, передает "Город55".  Женщина рассказала полицейским, что между ней и матерью ребенка, перенесшего операцию, произошел конфликт. Сотрудница медучреждения зашла в палату к малышу без бахил. Мать, заметив это, начала оскорблять ее и мешала работать. После того, как начали поступать угрозы расправы, омичка нажала кнопку сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая доставлена в правоохранительные органы для разбирательств.

В Ижевске осудили экс-работника казенного учреждения за получение взятки за якобы оказанное содействие в выигрыше конкурса на заключение договора подряда. Установлено, что действия, за которые мужчина получил незаконное денежное вознаграждение, он фактически не осуществлял. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год и восемь месяцев условно, сообщает Udm-info.ru.

По информации Tagilcity.ru, 26-летняя тагильчанка решила перебежать дорогу в неразрешенном месте, когда на нее наехал 19-летний водитель-новичок на ВАЗ-2107. Девушка получила перелом ключицы. Как пояснили в Госавтоинспекции, молодому человеку вручили права около восьми месяцев назад, за это время его уже дважды задерживали из-за несоблюдений ПДД. 

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотруднице косметического центра. Работодатель задолжал 27-летней девушке более одного миллиона рублей, пишет портал Novostivolgograda.ru. С ноября 2015 по февраль 2017 года она работала в частной фирме помощником заместителя директора по правовым вопросам. Все это время зарплату ей выдавали в конверте. После конфликта с руководством жительнице Волгограда урезали зарплату. Когда сотрудница решила уволиться, расчета ей также не дали. Лишь после этого она обратилась в суд и в правоохранительные органы.

Уфимец убил 34-летнюю знакомую и выбросил за гаражи возле дома, передает Mkset.ru. Трагедия разыгралась 17 февраля этого года. Женщина поссорилась со своим сожителем и попросилась у переночевать у приятеля. Мужчина впустил ее, и они вместе начали распивать спиртное. Вскоре между ними возникла ссора, в ходе которой уфимец задушил свою гостью. Тело выбросил с балкона в снег. Сожитель убитой обратился в полицию и заявил об ее исчезновении. Злоумышленник, узнав, что ее ищут, переместил тело за гаражи возле дома, где оно и было обнаружено.

В Уфе прокуратура провела проверку детского сада. В учреждении был выявлен факт поборов. Руководство детского заведения №274 неоднократно требовало у родителей деньги на ремонт и благоустройство территории. Однако садик финансируется с бюджета. Родители могут сдавать деньги на его нужды, но лишь в добровольном порядке. При этом они сами определяют сумму пожертвования. Заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает ToDayNewsUfa. 

Автор: Людмила Фоканова12 марта 2018, 19:20

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