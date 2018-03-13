Безумные регионы: В Ростовской области эзотерик обворовывала клиенток

Умер Олег Табаков Ефремов обматерил зрителей Выборы президента Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Умер Олег Табаков
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
партнеры
Вторник 13 марта
Лента новостей
20:04
Киев поглумился над опозорившейся из-за Крыма Собчак
19:57
Эксперт призвал усилить административный контроль за ЦБ
19:20
К чему снятся роды
18:49
Как правильно общаться с тещей
18:43
Анджелина Джоли шокировала интимными отношениями с детьми
18:01
Знаменитый певец умер в 46 лет
17:58
Наушники передают опасный вирус
17:57
За сколько можно купить квартиру в Москве
17:49
Молодожены стали массово прокалывать себе пальцы
17:43
Brand GG представляет революционную коллекцию King of the streets
17:39
В вещах группы Дятлова нашли следы убийцы
17:26
Остановите Землю: Ольгу Бузову выдвигают в мэры Москвы
16:56
Директора-вора через семь лет нашли в шкафу
16:20
Новый удар: Фриске объяснил нервозность Шепелева
16:18
Белоруссия просила Бьорндалена предать Норвегию
16:18
Володин: Россия ответит на притеснение RT в Британии
16:17
В центре Москвы сосулька пробила голову 27-летней девушке
16:05
Беременная Лобода появилась в "голом" платье
16:02
Трамп уволил Тиллерсона
15:44
Сергей Астахов о дочери: Я поначалу думал, она будет нормальным человеком
15:44
Стало известно о контакте с гуманоидами
15:43
Медики шокировали новыми знаниями об ожирении
15:41
Володин назвал ответственных за покушение на Скрипаля
15:40
Отпевание "богохульника" Табакова грозит обернуться мордобоем
15:21
Бутырская заподозрила Медведеву в обмане
15:01
Лавров пригрозил США тяжелыми последствиями
14:53
Специалисты определили идеальную форму губ
14:53
Пригожин о конфликте с Пугачевой
14:49
Найдена новая опасность курения
14:36
Военные опубликовали видео с перехватом НЛО
14:20
Гроб с изменившимся Табаковым спрятали от зевак
14:19
Свадьба и любовь навек: что потеряла отравившаяся звезда "Дома-2"
14:17
В России выпустили эксклюзивный iPhone из чистого золота
14:15
Москвич опробовал искусственный анус прямо в секс-шопе (видео)
14:07
Кто достроит Рогунскую ГЭС
14:02
"Росатом" признан лучшей госкомпанией-работодателем
13:58
Басков высмеял вечную молодость 80-летней Пьехи
13:53
Директор DJ Грува раскрыл детали убийства тещи
13:41
Известный телеведущий умер от рака
13:40
Бывший тренер сборной России умер по пути на собственную свадьбу
13:37
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
13:34
Параноика Чичваркина выследили шпионы-гопники из деревни
13:33
Рядом с кортежем премьер-министра Палестины произошел взрыв
13:30
У Кудрявцевой нашелся неожиданный защитник в скандале с Малиновской
13:30
Квартира убитой и изнасилованной студентки сдается в аренду
13:20
В МХТ имени Чехова нашли замену Табакову
13:16
Девушка показала "секс" с незнакомцами из Tinder и прославилась
13:00
Москва пойдет на дипломатический разрыв с Лондоном
12:52
Помощница рассказала о беременности Волочковой
12:45
Сериал про грязное белье Цымбалюк-Романовской опостылел народу
12:39
В Техасе в двух жилых домах взорвались бомбы
12:22
Игорь Петренко показал маленьких дочек-красавиц
12:11
Аномалия в космосе атаковала российские спутники
12:01
Аналитики пророчат гибель десяткам российских банков
11:55
Зудиной припомнили аборт от Табакова
11:39
Станцию метро "Тургеневская" в Москве закрыли на выход
11:35
Евгения Медведева отказалась ехать на чемпионат мира
11:33
Отец избавляется от подарка Жанне Фриске
11:30
Беспроводную зарядку признали смертельной угрозой для iPhone
11:24
Атака на Говорухина: когда комедия превращается в фарс
11:07
Семью уговорили не тратиться на похороны Табакова
11:05
Порошенко провоцирует Путина на третью мировую войну
10:55
Выигравшая Олимпиаду российская фигуристка пожаловалась на "самое поганое"
10:47
Диетологи раскрыли секрет похудения
10:44
Фанатка фитнеса перезанималась и стала уродом
10:24
Агрессивные формы рака лечат по-новому
10:20
Возмущенный народ кричит из-за Ирины Аллегровой
10:08
Бездушность передается по наследству
09:53
Собчак в прямом эфире назвала россиян лохами
09:33
Русские женщины жаждут внимания мужчин
09:28
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
09:27
Лазерная эпиляция: экспертиза от специалистов
09:23
Секс продлевает молодость
09:18
Россияне обсуждают предсмертное предсказание Джуны о судьбе страны
09:15
В движении поездов по МЦК произошел сбой
08:57
Собчак откровенно о роли Путина в своем крещении
08:54
Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым
08:49
Савченко обвинили в бегстве в Россию
08:31
Как разбогатеть во сне
08:25
Убитый горем Верник откровенно рассказал о болезни Табакова
08:22
В подземный переход в Москве влетела фура
08:14
У россиян стали чаще находить рак
08:09
Украинец опубликовал видео плевка в лицо ведущему Первого канала
23:02
"Единая Россия" поддержит сельских производителей
22:00
Опубликовано тайное интервью Табакова
22:00
В Германии скончался бухгалтер Освенцима
21:39
Равнодушные петербуржцы посмотрели на покушение и разошлись (видео)
21:30
Яркий Табаков загнал под кресла сотни человек
21:11
Как в России заработать на большую пенсию
20:58
Названы дата и место прощания с Табаковым
20:39
Отчаявшуюся Цымбалюк-Романовскую заставляют бежать
20:36
Любовь вопреки: трагичная история брака Табакова и Зудиной
20:18
Умер актер Олег Граф
19:58
В МХТ рассказали о преемнике Табакова
19:54
Банковские вкладчики подготовили обращение к Путину
19:35
В центре Москвы подожгли приемную ФСБ
19:32
Как Госдума будет укреплять связи с законодателями в регионах
19:27
Чем привлекает питерский трейл
19:22
Отборная ругань Ефремова получила неожиданное объяснение
19:20
Безумные регионы: жительница Омска угрожала убийством вахтерше больницы из-за бахил
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Красная Цымбалюк-Романовская устроила переполох в Большом
Умер Олег Табаков
Отчаявшуюся Цымбалюк-Романовскую заставляют бежать
Сериал про грязное белье Цымбалюк-Романовской опостылел народу
Сын странно отреагировал на известие о смерти Табакова
Хромая Бузова выставила напоказ свое интимное место
Регионы

Безумные регионы: В Ростовской области эзотерик обворовывала клиенток

Кадр из к/ф "Гарри Поттер и Орден Феникса"
Многодетная мать-убийца из Санкт-Петербурга, разделавший кошку подросток-садист из Волгоградской области и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru. 
прочитано 218 раз

В Сарове насмерть замерзли двое мужчин, сообщает NewsNN. Инцидент произошел 10 марта. Согласно имеющейся информации, группа друзей отмечала День рождения на природе. После того, как они вернулись домой, обнаружили, что не хватает двоих мужчин 37 и 34. Позже их бездыханные тела нашли в снегу.

ПО ТЕМЕ

Безумные регионы: жительница Омска угрожала убийством вахтерше больницы из-за бахил

Безумные регионы: омских чиновников через суд заставили купить школьникам новые тарелки

Безумные регионы: в Татарстане бизнесмен украл асфальт

Хабаровские медики не признали найденные в Амуре 52 кисти рук, пишет Newizv.ru.  Министерство здравоохранения края и Бюро судебно-медицинской экспертизы заявили, что непричастны к страшной. Медики не занимаются утилизацией биологических материалов. Как рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько, этим по договору решает другая организация, которую определяют в ходе аукциона. Правоохранители установили, что части тел принадлежали покойным, в отношении которых проводились судебно-медицинские исследования.

В Ростовской области попросили откликнуться местных жителей, у которых украли вещи во время эзотерических сеансов, передает RostovGazeta. Полицейские задержали подозреваемую злоумышленницу. Есть информация, что женщина под видом оказания подобных услуг воровала ювелирные изделия у местных жительниц.

В Набережных Челнах в школе ученик четвертого класса с ножом угрожал расправой окружающим, передает Inkazan.ru. Инцидент произошел в школе №9. Мальчик принес с собой школу ножик. Его одноклассник заметил это и сообщил учителю. После того, как у ребенка отобрали холодное оружие, он сказал, что всех расстреляет.

В Санкт-Петербурге в мусорном баке в одном из дворов обнаружено тело задушенного младенца, сообщает Nashgorod.ru. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного сына, которого она выбросила на помойку. Малыша она задушила чулком. Преступница работает уборщицей на одном из заводов города и имеет троих несовершеннолетних детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Фото: pixabay.com

В Омской области ревнивый мужчина зарубил пенсионера, застав его со своей сожительницей, передает "Город55".  По данным следствия, обвиняемый и его 31-летняя любовница распивали спиртное у 61-летнего знакомого. Ночью омич ушел к себе домой, оставив подругу в гостях у пенсионера. Утром мужчина вернулся, застав сожительницу обнаженной, и нанес несколько ударов топором пенсионеру и женщине. В результате первый скончался на месте, омичку с тяжелой черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениями доставили в больницу. "Отелло" сам пришел в полицию и раскаялся в содеянном. Дело направлено в суд.

В результате тройного ДТП в Сарапульском районе Удмуртии погибли два человека, сообщает Udm-info.ru. Авария произошла 12 марта на 27 километре автодороги "Сарапул-Воткинск". 53-летний водитель Lada Priora столкнулся с движущимся впереди автомобилем УАЗ, за рулем которого находился 55-летний мужчина. После это УАЗ выехал на полосу дороги встречного движение, где врезался в ВАЗ. В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте, его пассажиры: 35-летняя женщина и пятилетняя девочка получили травмы и были госпитализированы. Водитель УАЗа от полученных травм скончался в больнице. 54-летняя женщина, находившаяся в салоне этого автомобиля, получила травмы.

По информации Tagilcity.ru, в одной из социальных сетей было опубликовано фото с "НЛО", который повис над Уралмашем в Екатеринбурге. На снимке очевидец запечатлел объект с подсветкой. Некоторые пользователи сразу предположили, что это инопланетяне. Но большинство екатеринбуржцев узнали дирижабль, с которого велась запись матча "Урал" – "Локомотив".

Под Волгоградом школьник из интереса к анатомии разделал чужую домашнюю кошку, пишет портал Novostivolgograda.ru. Жительница Котельниково нашла своего распотрошенного питомца на лестничной клетке. Сотрудники ПДН сработали крайне оперативно и задержали 16-летнего садиста. Во время допроса девятиклассник пояснил, что сначала он задушил животное, чтобы оно не сопротивлялось, а затем куском арматуры вскрыл кошке грудную клетку с целью увидеть, как она устроена изнутри.

Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova

В Башкирии 21-летняя учительница-наркоманка уволилась только после прокурорской проверки, передает Mkset.ru. Девушка  работала преподавателем начальных классов школы №4 в Ишимбае. Еще в ноябре прошлого года она была задержана полицейскими, когда находилась под действием "спайса". Суд привлек педагога к административной ответственности, однако руководство не уволило нерадивую сотрудницу. Учительница покинула школу по собственному желанию только после прокурорской проверки.

В Иглинском районе Башкирии сотрудниками полиции задержан 23-летний рецидивист, подозреваемый в краже меда на одной из местных пасек. Также к совершению кражи оказались причастны двое подростков. По предварительным данным, злоумышленник угрозами заставил своих несовершеннолетних знакомых проникнуть на территорию пасеки и похитить рамки с медом из утепленного помещения для зимовки пчел. По факту кражи полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей, сообщает ToDayNewsUfa.   

Автор: Людмила Фоканова13 марта 2018, 19:53

комментарии

Политика

Москва пойдет на дипломатический разрыв с Лондоном
Порошенко провоцирует Путина на третью мировую войну
Чем Путин отплатил Меркель за немецкое пиво
"Несущий пургу" Песков оценил жесткий нагоняй от Путина

Шоу-бизнес

Новый удар: Фриске объяснил нервозность Шепелева
Сергей Астахов о дочери: Я поначалу думал, она будет нормальным человеком
Отпевание "богохульника" Табакова грозит обернуться мордобоем
Пригожин о конфликте с Пугачевой

Проишествия

Директор DJ Грува раскрыл детали убийства тещи
Бывший тренер сборной России умер по пути на собственную свадьбу
Жуткие фото и видео с места крушения пассажирского самолета
Взбешенный футболист оплевал 14-летнюю девочку (видео)

Lifestyle

Опубликовано тайное интервью Табакова
"Золотая Орда" захватывает Первый канал
"Уходит эпоха": артисты скорбят по умершему Табакову
Что нужно знать о фильме "Девчата"
Шоу-бизнес

Любовь вопреки: трагичная история брака Табакова и Зудиной

Вспоминаем, какой была семейная жизнь одного из талантливейших актеров России и СССР
Шоу-бизнес

Убитый горем Верник откровенно рассказал о болезни Табакова

Артисты не могут прийти в себя от страшного известия
Шоу-бизнес

Пригожин о конфликте с Пугачевой

Продюсер прокомментировал наделавшее шума заявление
Шоу-бизнес

Сергей Астахов о дочери: Я поначалу думал, она будет нормальным человеком

Актер дал откровенное интервью

Гороскоп

Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта
Провалившейся Медведевой предрекли новые неудачи
Якубовича ждут серьезные проблемы после скандала на Первом канале

Фоторепортажи

Беременная Лобода появилась в "голом" платье
Фанатка фитнеса перезанималась и стала уродом
Каким запомнился Олег Табаков
Беременная Зейналова вышла в свет

Спорт

Евгения Медведева отказалась ехать на чемпионат мира
Выигравшая Олимпиаду российская фигуристка пожаловалась на "самое поганое"
Российский миллионер с пистолетом прервал футбольный матч
Главный тренер оценил срыв биатлониста Шипулина

Регионы

Российский футболист убил себя рядом с домом невесты
Безумные регионы: жительница Омска угрожала убийством вахтерше больницы из-за бахил
Россиянин раздавил на парковке машину супруги после скандала
Выигравшая полмиллиарда в "Русское лото" пенсионерка шокировала своим поступком
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru