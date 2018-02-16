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Регионы

Безумные регионы: ростовские обезьяны угнали автобус с носухами

Кадр из мультфильма «Приключения поросёнка Фунтика»
Робин Гуд арестован в Волгограде, в Ростове-на-Дону полиция остановила автобус с обезьянами, а в Нижнем Тагиле выходит на свободу серийный насильник. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Приговор Робин Гуду из поселка Новый Рогачик остался в силе. Виновен в угоне автомобиля и разбое – решил Волгоградский областной суд. Житель Городищенского района 29-летний Иван Чекмарев 9 мая минувшего года ограбил местную закусочную.  Несмотря на алкогольное опьянение,  он дождался, пока в помещении останется только администратор. Затем, угрожая женщине пневматическим оружием, похитил 4 тысячи рублей, телевизор, 3 бутылки пива и 2 пачки чипсов. Все это Иван погрузил в припаркованный рядом с закусочной автомобиль и скрылся с места преступления. Позже похищенные деньги местный Робин Гуд раздал нуждающимся. Однако суд широкого жеста не оценил – и даже после апелляции не изменил приговор, сообщают Newizv.ru.

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Тридцать три обезьяны и 8 носух обнаружили сотрудники таможни в микроавтобусе, остановленном на дороге М-4 "Дон". Как сообщили в прокуратуре, разрешительных ветеринарно-сопроводительных документов на животных не было. Обезьян, как выяснилось, везли из питомника в Сочи в частный зоопарк в Москве. В микроавтобусе среди прочих был "исчезающий вид приматов из семейства мартышковых". Животных передали на временное хранение в зоопарк в Ростове-на-Дону, пишет Rostovgazeta.ru.

Серийный маньяк-насильник может выйти раньше срока из колонии в Нижнем Тагиле. Бывший инспектор ДПС из Москвы Артур Косицын был осужден в 2011 году. Следствие доказало, что серийный сексуальный маньяк изнасиловал 27 женщин: он заходил за ними в подъезды и лифты и нападал, угрожая ножом. Мужчину приговорили к 14 годам тюремного заключения. В 2018 году он подал ходатайство с просьбой заменить оставшуюся часть срока на более мягкий вид наказания. 5 февраля в Тагилстроевском районном суде его ходатайство удовлетворили – заключенный получил положительную характеристику, передает TagilCity.ru.

ДТП с участием сразу восьми автомобилей произошло в Казани. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в соцсети. Авария произошла на улице Вишневского. По словам очевидцев, столкнулись три автомобиля ВАЗ, две KIA, Toyota, Volkswagen и Ford. По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение водителями безопасной дистанции. В результате аварии никто не пострадал, сообщает Inkazan.ru.

Житель села Новотравное обвиняется в убийстве пенсионерки из-за 41 тысячи рублей. 12 февраля 2018 года в правоохранительные органы обратились родственники женщины 1941 года рождения – сообщили, что она пропала. Следствие установило, что к исчезновению пенсионерки может быть причастен 20-летний житель села, который занимал у нее деньги. 9 февраля женщина попросила отдать ей долг, но денег у мужчины не было. Испугавшись, что она напишет на него заявление в полицию, преступник трижды ударил пенсионерку топором, а тело спрятал в погреб, сообщает Nashgorod.ru

В Омске в полицию  40-летняя жительница города с заявлением о хищении денег. На одном из интернет-сайтов она выбрала автомобильные шины за 13 000 рублей. Через несколько дней с ней связался продавец. Женщина перевела средства по указанным реквизитам, но товар в указанный срок так и не доставили. Похожий случай произошел с омичом, который через интернет-сайт решил приобрести лодочный мотор за 90 300 рублей. Деньги были переведены, но спустя 10 дней товар не пришел. После попытки связаться с продавцом выяснилось, что номера телефонов недоступны. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства преступлений, возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, пишет "Город55".

Инспектор ДПС в Ижевске неожиданно открыл в себе способность внушения. Он смог убедить женщину-водителя, которую остановил для проверки документов, в том, что у нее признаки алкогольного опьянения. Чтобы замять ситуацию, мужчина предложил потерпевшей встретится на следующий день и принести ему 15 тысяч рублей. После передачи денег он был задержан – а вскоре и осужден на полтора года условно, сообщает Udm-info.

Инструкцией по безопасному сжиганию чучела Масленницы порадовало граждан Управление МЧС России по Волгоградской области. Как сообщается,  красочная инфографика поможет сгореть соломенной даме зрелищно и без печальных последствий. В ведомстве напомнили, что расстояние до ближайших домов, построек и иных сооружений должно составлять не менее 50 метров. Огнетушители надо подготовить заранее – хотя прыгать и кричать "Гори, гори ясно!" все равно придется на изрядном удалении от пламени. Поджигать конструкцию лучше с подветренной стороны – при этом лить на чучело бензин, керосин и другие воспламеняющиеся жидкости, по данным издания "Новости Волгограда", запрещается.

700 тысяч рублей выплатит матери погибшего на производстве рабочего "Западно-Сибирская сервисная компания". Решение о денежной компенсации принял  Ишимайский межрайонный суд Башкирии. 20-летний молодой человек работал помощником бурильщика. В мае 2013 года при переустановке оборудования на новую площадку он оказался зажат между подъемным агрегатом и сдававшим назад трактором. От полученных травм мужчина скончался. Суд приговорил водителя трактора к 1 году лишения свободы, передает Mkset.ru.

Автор: Андрей Евлампиев16 февраля 2018, 19:11

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