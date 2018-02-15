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Безумные регионы: "Черная вдова" терроризирует волгоградцев

Фото: мвд.рф
"Черная вдова" в Волгограде, агент под прикрытием в "Почте России", газовая атака в Томске и лирика без рецепта. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Четверо пострадали при столкновении автобуса и "Газели" в Павлове. По данным управления ГИБДД по Нижегородской области, авария произошла 14 февраля в 7.00 на улице Аллея Ильича. 30-летний водитель "Газели" при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом "ПАЗ". Пострадали две женщины 49 и 33 лет, 17-летняя девушка и 19-летний юноша. Медики всех осмотрели – и отпустили по домам, сообщает Newsnn.ru

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Семеро учеников были госпитализированы после того, как один из учащихся распылил в томской школе №64 перцовый газовый баллончик. Педагогам потребовалдось чуть более 5 минут, чтобы эвакуировать из здания 286 детей и 25 взрослых. Замеры газоанализатором не зафиксировали превышения предельно допустимой нормы газов в помещении. Тем не менее, руководство школы приняло решение об отмене занятий. В здании проведут генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, передает Newizv.ru

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Гражданка Ольга Кошкина оставила без сбережений более 10 семей из Нижнего Тагила. Ущерб составил несколько миллионов рублей. Женщина выстраивала доверительные отношения с пострадавшими, а позже предлагала им приобрести квартиры или съездить отдохнуть на море. Люди отдавали женщине скопленные сбережения, а в результате оставались без денег. Кошкина летом 2017 года была осуждена за мошенничество и отделалась условным сроко в 2,5 года. Теперь условный срок ей заменили на реальный, передает TagilCity.ru

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Полиция в Удмуртии изъяла более 4 килограммов гашиша у ранее судимого 30-летнего жителя Ижевска. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мужчина спрятал наркотики под обшивкой дверей в своей машине. В момент задержания мужчина находился в своём автомобиле. Полицейские обнаружили под обшивкой дверей свертки, в которых находились наркотики общей массой 4,3 килограмма (это около 9000 разовых доз), сообщает Udm-info.ru

"Черная вдова" из Волгограда отправилась в колонию на 9 лет. Краснооктябрьский районный суд обвинил 29-летнюю волгоградку Елену Чувашину в убийстве своего гражданского супруга. Молодая женщина зарезала сожителя ножом 4 сентября прошлого года в ходе пьяной ссоры, которая произошла в квартире мужчины. Как выяснилось на суде, более девяти лет назад женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В пьяном угаре она пыталась убить ножом своего первого сожителя. Однако любивший ее мужчина выжил и даже простил ее. Чувашина все-таки зарезала его, со второй попытки, отмечает "Новости Волгограда".

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Автор: Андрей Евлампиев15 февраля 2018, 19:34

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