Безумные регионы: "Черная вдова" терроризирует волгоградцев

"Черная вдова" в Волгограде, агент под прикрытием в "Почте России", газовая атака в Томске и лирика без рецепта. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.



Четверо пострадали при столкновении автобуса и "Газели" в Павлове. По данным управления ГИБДД по Нижегородской области, авария произошла 14 февраля в 7.00 на улице Аллея Ильича. 30-летний водитель "Газели" при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом "ПАЗ". Пострадали две женщины 49 и 33 лет, 17-летняя девушка и 19-летний юноша. Медики всех осмотрели – и отпустили по домам, сообщает Newsnn.ru

Семеро учеников были госпитализированы после того, как один из учащихся распылил в томской школе №64 перцовый газовый баллончик. Педагогам потребовалдось чуть более 5 минут, чтобы эвакуировать из здания 286 детей и 25 взрослых. Замеры газоанализатором не зафиксировали превышения предельно допустимой нормы газов в помещении. Тем не менее, руководство школы приняло решение об отмене занятий. В здании проведут генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, передает Newizv.ru

"Лирика" без рецепта – в Ростовской области оштрафовали две аптеки, которые продавали сильнодействующий препарат, не требуя предписания врача. Арбитражный суд привлек организации к административной ответственности, аптеки, в свою очередь, оспаривают эти решения. "Лирика" – противоэпилептическое средство, пользуется популярностью у наркозависимых граждан, пишет Rostovgazeta.ru

Гражданка Ольга Кошкина оставила без сбережений более 10 семей из Нижнего Тагила. Ущерб составил несколько миллионов рублей. Женщина выстраивала доверительные отношения с пострадавшими, а позже предлагала им приобрести квартиры или съездить отдохнуть на море. Люди отдавали женщине скопленные сбережения, а в результате оставались без денег. Кошкина летом 2017 года была осуждена за мошенничество и отделалась условным сроко в 2,5 года. Теперь условный срок ей заменили на реальный, передает TagilCity.ru

Суд в Казани рассматривает ходатайства о заключении под стражу шестерых сотрудников "Почты России". Задержанные предстают перед судьями по очереди. Одним из первых на скамье подозреваемых оказался грузчик Кирилл Шульга. Защита отметила, что это бывший сотрудник ОМОН и служил в горячих точках. Шульга рассказал судьям, что по просьбе начальства стал "агентом под прикрытием" – пошел в грузчики, чтобы разоблачить кражи ценностей из посылок. Суд этот рассказа не впечатлил, "двойного агента" отправили в СИЗО до 13 апреля, сообщает корреспондент Inkazan.

Торжественное открытие забора, деньги на который не выделяли в течение семи лет, состоялось в Псковской области. Радость дирекции школы, вокруг которой он появился, неполная – ограждение временное. Но установить его требовали уже через суд. В течение шести лет школа обращалась в различные инстанции для выделения денег. В конце концов руководство школы обратилось к бизнесменам, чтобы взять с лесопилки материалы и поставить забор, сообщает nashgorod.ru. Весной появится основной забор. На его строительство выделили 2,1 миллиона рублей.

Омичи стали очевидцами странного поведения водителя автомобиля марки ВАЗ-2105. Машина медленно двигалась по улице Дмитриева в районе дома № 15, когда вдруг съехала на обочину, а водитель упал на руль. Бригаду скорой медицинской помощи вызвали прохожие. Медики забирали мужчину в бессознательном состоянии. Его доставили в больницу с диагнозом: кома неясного происхождения, пишет "Город55".

Полиция в Удмуртии изъяла более 4 килограммов гашиша у ранее судимого 30-летнего жителя Ижевска. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мужчина спрятал наркотики под обшивкой дверей в своей машине. В момент задержания мужчина находился в своём автомобиле. Полицейские обнаружили под обшивкой дверей свертки, в которых находились наркотики общей массой 4,3 килограмма (это около 9000 разовых доз), сообщает Udm-info.ru

"Черная вдова" из Волгограда отправилась в колонию на 9 лет. Краснооктябрьский районный суд обвинил 29-летнюю волгоградку Елену Чувашину в убийстве своего гражданского супруга. Молодая женщина зарезала сожителя ножом 4 сентября прошлого года в ходе пьяной ссоры, которая произошла в квартире мужчины. Как выяснилось на суде, более девяти лет назад женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В пьяном угаре она пыталась убить ножом своего первого сожителя. Однако любивший ее мужчина выжил и даже простил ее. Чувашина все-таки зарезала его, со второй попытки, отмечает "Новости Волгограда".

Ученик одной из школ города Баймака ударил ножом одноклассника. Инцидент произошел в кабинете физики. Девятиклассник ударил ножом в бок соседа. Раненый подросток госпитализирован. По предварительным данным, пострадавший школьник состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Он требовал 100 рублей с ранившего его подростка и даже попытался душить его, пишет Mkset.ru