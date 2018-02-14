Безумные регионы: Шестиклассницы подрались из-за "жениха"

Подушки от стресса для ростовских футболистов, отец-садист из Ижевска и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Сарове Нижегородской области две шестиклассницы подрались из-за молодого человека. Пока школьницы выясняли отношения, юноша, ставший причиной раздора, снимал происходящее на видео, сообщает Newsnn.ru. По неподтвержденной информации, одна из девочек обратилась в полицию с заявлением об избиении.

В Икрянинском районе Астраханской области две женщины утонули в съехавшем с парома автомобиле. По информации Newizv.ru, еще двоим пассажирам, находившимся в машине, удалось спастись.

Футбольный клуб "Ростов" будет бороться со стрессом с помощью специальных подушек, передает Rostovgazeta.ru. На их покупку клуб потратит 325 тысяч рублей. Антистрессовые подушки должны быть в желтом и синем цвете, в форме игровой майки футболистов, с сублимированной печатью и набивкой из вспененного полиуретана.

Жильцов одного из многоквартирных домов в Нижнем Тагиле больше месяца изводит сильный запах канализации. По их словам, сотрудники управляющей компании исправно выезжают на их заявки по поводу зловония, извиняются, но говорят, что помочь не могут. Собственников жилья просят потерпеть до наступления оттепели, когда проблема, возможно, самоустранится, сообщает Tagilcity.ru.

В Татарстане задержали 22-летнего мужчину, который пытался сжечь своего оппонента в споре. По информации Inkazan.ru, мужчины повздорили в подъезде. Молодой человек облил пенсионера легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате пострадавший получил ожоги 40% тела.

Недалеко от поселка Винзили Тюменской области нерадивые хозяева бросили собаку в лесу, привязав к дереву. Местная жительница разместила пост в соцсетях и рассказала, что пса отвязали и накормили. Женщина забрала животное к себе. По информации Nashgorod.ru, сейчас ее семья ищет для собаки новых хозяев.

В Омске совершено вооруженное нападение на крупный банк. По словам одного из очевидцев, он зашел в отделение и увидел, что посетители лежат на полу, а возле одной из касс стоит неизвестный в маске, держа в руках предмет, похожий на пистолет. При этом преступник громко кричал на кассира. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, сообщает Gorod55.ru.

В Ижевске будут судить мужчину, больше года истязавшего своего маленького сына. По информации Udm-info.ru, следствием было установлено, что на протяжении полутора лет садист систематически избивал ребенка, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью и оскорблениями. После возбуждения уголовного дела в отношении преступника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Вологде 23-летний уроженец Замбии, прокусивший бойцу Росгвардии бушлат и мягкие ткани плеча, на допросе признал свою вину. Отчисленному за неуспеваемость экс-студенту педуниверситета грозит до пяти лет тюрьмы, передает Novostivolgograda.ru. Замбиец пытался прорваться в общежитие вуза, а затем устроил схватку с приехавшими на задержание сотрудниками Росгвардии. Пострадавшему пришлось делать прививку от столбняка.

В Уфе осужден мужчина, пошутивший насчет бомбы в багаже самолета. По информации Mkset.ru, местный житель отдавал себе отчет в том, что это ложная информация. 8 декабря прошлого года в уфимском аэропорту он подошел к таможенному инспектору и сообщил, что, по его данным, в багаже заложено взрывное устройство. С его стороны это была неудачная шутка.