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Регионы

Безумные регионы: Шестиклассницы подрались из-за "жениха"

Кадр youtube.com
Подушки от стресса для ростовских футболистов, отец-садист из Ижевска и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru. 
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В Сарове Нижегородской области две шестиклассницы подрались из-за молодого человека. Пока школьницы выясняли отношения, юноша, ставший причиной раздора, снимал происходящее на видео, сообщает Newsnn.ru. По неподтвержденной информации, одна из девочек обратилась в полицию с заявлением об избиении.

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Автор: Людмила Фоканова14 февраля 2018, 18:50

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