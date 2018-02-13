Безумные регионы: гонки на "ватрушках" окончились смертью

Смертельный спринт на "ватрушке", нож в сердце за неэтичное поведение и 4 года тюрьмы за неубранные щепки. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Жители Ярославля возмущаются ценами на пиво в родном городе. Толчком к невеселым размышлениям стал пост недавно посетившего Лондон Данилы Бедяева.

"Слева на фото – хороший район Лондона, паб, пинта пива (эль) 3,5 фунта стерлингов. Справа – пивная в центре Ярославля, пиво (эль) в пересчёте на пинту 4,6 фунта стерлингов", – написал путешественник в Facebook. Данилу, по его признанию, не покидает ощущение, что он "живет в дорогой стране". Лондон город все-таки дорогой, успокоили его подписчики. По их словам, побывав где-нибудь в Греции, действительно можно прослезиться, сравнив цены на продукты у них и у нас – особенно на рынках, пишет Newizv.ru.

Катание на "ватрушке" может привести к плачевным последствиям. 18-летняя жительница Нижнего Новгорода попала в больницу с травмами. Инцидент произошел вечером 10 февраля. Как рассказали очевидцы, на горке столкнулись два тюбинга. Девушка не смогла самостоятельно подняться, ей потребовалась помощь спасателей. В МЧС предупреждают: тюбинги, в отличие от санок, развивают большую скорость, а управлять ими трудно. Катание зачастую оканчивается столкновением и травмами. Так, 21 января в Балахнинском районе погиб 20-летний мужчина. Он катался на тюбинге, прицепленном к автомобилю, напоминает Newsnn.ru.

Бывший военнослужащий-контрактник приговорен к году лишения свободы. Такое решение вынес Новочеркасский гарнизонный военный суд. Обвиняемый взял у знакомой машину, чтобы съездить на похороны к бабушке. А возвращать транспортное средство не стал. Он изготовил фальшивый договор купли-продажи и внес в него сведения о том, что якобы купил транспорт у потерпевшей. Потом фигурант дела продал авто за 150 тысяч рублей. Свое поведение бывший контрактник будет обдумывать в колонии общего режима, сообщает Rostovgazeta.ru.

Суд в Нижнем Тагиле рассмотрит дело лесничего, которого обвиняют в превышении служебных полномочий. Обвиняемый передал участок леса в субаренду своей супруге, которая весной 2016 года занялась заготовкой древесины. Предпринимательница допустила множество нарушений: не убирала пни и щепки после сруба, снимала плодородный слой почвы и выборочно вырубала деревья. А ее супруг вносил в документы заведомо ложные сведения. Как передает Tagilcity.ru, лесничему грозит до 4 лет тюрьмы.

Верховный суд Республики Татарстан отправил в колонию строгого режима жителя Самарской области. Следствие установило, что 27 сентября 2017 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире своей знакомой – 23-летней жительница Нижнекамска. Он убил ножом хозяйку и похитил украшения на сумму более 100 тысяч рублей. Затем преступник сдал кольцо в ломбард и купил билет на автобус до Самары. В пути его задержали полицейские. Суд назначил мужчине наказание в виде 19 лет лишения свободы, передает Inkazan.

Женские трусы и парфюмерию пыталась украсть из магазина 32-летняя жительница Тобольска. Сумму ущерба оценили в 15 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать злоумышленницу. Женщина оказалась большой любительницей сладкого – в ее сумках среди прочего нашли 22 плитки краденого шоколада. Возбуждено уголовное дело, женщина – под подпиской о невыезде, сообщает Nashgorod.ru.

Множественные ножевые ранения нанес житель Омска плохо воспитанному гостю. Тело 30-летнего мужчины было обнаружено вечером 12 февраля в частном доме, расположенном на улице 23 Северная, прибывшими на вызов полицейскими. По версии следствия, после совместного застолья хозяин дома уснул. Тогда гость ударил его по голове бутылкой из-под шампанского. Мужчина проснулся и нанес ответный удар в грудь взятым со стола ножом. Затем подозреваемый попросил соседей вызвать бригаду скорой помощи, но к приезду медиков мужчина скончался, пишет "Город55".

Около миллиона рублей обменяли мошенники пенсионеру на билеты "банка приколов". 87-летний житель Ижевска лишился своих накоплений. В январе 2018 года в квартиру пенсионера позвонили неизвестные женщины. Они представились соцработниками и сообщили о том, что необходимо переписать номера всех купюр, хранящихся в квартире. Завершив "работу", дамы вернули пенсионеру деньги и удалились. Обман раскрылся несколько недель спустя, когда пенсионер расплатился поддельными банкнотами с рабочими, которые устанавливали ему дверь. По данным Udm-info.ru, они и вызвали полицию,

Застреливший самку кабана егерь из Еланского района Волгоградской области на год лишился права охотиться. Мужчину задержали на территории одного из охотничьих хозяйств. Разрешения на добычу животных у него с собой не было, а туша дикой свиньи явно доказывала факт браконьерства. Еланский районный суд оценил сумму ущерба, нанесённого егерем фауне Волгоградской области, в 75 тысяч рублей, сообщает издание "Новости Волгограда".

Пациентка избила медработника в поликлинике Салавата в Башкортостане. Скандал разразился из-за слишком долгого ожидания в очереди на прием. Конфликт произошел в Салавате. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что в результате конфликта с жительницей города сотрудница лечебного учреждения получила телесные повреждения, передает mkset.ru.