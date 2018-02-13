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Регионы

Безумные регионы: гонки на "ватрушках" окончились смертью

Кадр из "Ну, погоди!"
Смертельный спринт на "ватрушке", нож в сердце за неэтичное поведение и 4 года тюрьмы за неубранные щепки. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Жители Ярославля возмущаются ценами на пиво в родном городе. Толчком к невеселым размышлениям стал пост недавно посетившего Лондон Данилы Бедяева.

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"Слева на фото – хороший район Лондона, паб, пинта пива (эль) 3,5 фунта стерлингов. Справа – пивная в центре Ярославля, пиво (эль) в пересчёте на пинту 4,6 фунта стерлингов", – написал путешественник в Facebook. Данилу, по его признанию, не покидает ощущение, что он "живет в дорогой стране". Лондон город все-таки дорогой, успокоили его подписчики. По их словам, побывав где-нибудь в Греции, действительно можно прослезиться, сравнив цены на продукты у них и у нас – особенно на рынках, пишет Newizv.ru.

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Автор: Андрей Евлампиев13 февраля 2018, 20:08

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