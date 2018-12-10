Ангарский маньяк получил второй пожизненный срок и лишился звания

Бывший сотрудник милиции Ангарска Михаил Попков, отбывающий пожизненное наказание за 22 убийства, вновь осужден пожизненно по обвинению еще в 60 преступлениях. Такое решение в понедельник вынес Иркутский областной суд, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.



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Согласно собранным следствием материалам, Попков убивал женщин на территории региона почти 20 лет – с 1992 по 2010 годы. Всего он совершил не менее 84 преступлений. Сам преступник заявил, что намерен обжаловать приговор – он был готов ко второму пожизненному, но не согласен лишиться звания и пенсии.

