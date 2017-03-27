Ангарскому маньяку приписали еще 60 преступлений

Следственный комитет России продолжает разбираться в громком деле ангарского маньяка Михаила Попкова. Правоохранителям удалось установить причастность злоумышленника к еще 60 эпизодам преступлений, передает РИА ФАН.
Всего по делу были опрошены более 900 свидетелей и проведено порядка 100 проверок. Психолого-психиатрические экспертизы установили, что Попков был здоров на момент совершения преступлений.
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